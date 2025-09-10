Il monitor LG UltraGear da 27" UHD 4K da 240Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor LG UltraGear 27G850A da 27" a 449,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 594,40 € e il prezzo mediano di 599,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 25%. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor LG UltraGear 27G850A

Si tratta di un monitor da 27" UHD 4K da 240Hz per poter sfruttare al massimo le console next-gen e le schede video più recenti, grazie alle connessioni DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1. Il pannello IPS offre colori impeccabili, un contrasto più profondo e un'elevata luminosità per immagini sempre nitide e convincenti.

Il retro del monitor LG UltraGear 27G850A

Inoltre, è possibile passare da 240Hz in 4K a 480Hz in Full HD premendo un semplice tasto, grazie alla Dual Mode, mentre G-Sync e FreeSync Premium PRO garantiscono la massima fluidità anche nelle situazioni più concitate, con effetti di tearing e stuttering ridotti. Infine, è possibile regolarne l'altezza e l'inclinazione.