Un nuovo video di Elden Ring Nightreign presenta le caratteristiche della modalità Deep of Night

L'11 settembre 2025 sarà pubblicato un nuovo aggiornamento maggiore di Elden Ring: Nightreign che introdurrà una nuova modalità ad alta difficoltà chiamata "Deep of Night" . In prossimità del lancio, Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un video che ne spiega tutte le caratteristiche principali, per la gioia di chi non vede l'ora di giocarci.

Il video

Il trailer è suddiviso in quattro parti, dedicate ognuna agli elementi cardine di questa modalità. Nella prima parte viene spiegato che una notte infinita è calata su Limveld. I giocatori dovranno usare le loro abilità al meglio per attraversare un mondo pieno di nemici potenziati e sfidare i "Signori della Notte". In questa modalità, il bersaglio (il Signore della Notte) non sarà rivelato fino all'inizio della battaglia, richiedendo ai giocatori di essere più flessibili rispetto alla modalità normale. Viene consigliato di preparare in anticipo dei preset di reliquie per ogni combattimento.

Quindi il filmato passa a parlare dei nuovi nemici, più potenti di quelli standard, e delle armi che andranno utilizzate per eliminarli. Saranno ottenibili combattendo e superando varie sfide.

Nella terza parte del video si parla delle Reliquie degli Abissi, ottenibili solo nella modalità "Deep of Night". Queste reliquie hanno effetti inediti, compresi alcuni negativi non presenti nelle reliquie esistenti. Possono essere equipaggiate in tre nuovi slot, offrendo maggiore flessibilità tattica se usate in combinazione con le reliquie già esistenti.

Infine, viene spiegato che sconfiggendo i Signori della Notte, i giocatori possono aumentare il loro "Rating" per raggiungere la "Depth" successiva. Man mano che la profondità aumenta, la forza dei nemici cresce. A volte, al terzo giorno, potrebbe apparire un Everdark Sovereign, che renderà le battaglie ancora più ardue.

