Elden Ring Nightreign ha ricevuto una nuova patch che modifica alcuni boss e migliora vari aspetti del gioco

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato la nuova patch 1.02.2 per Elden Ring Nightreign , un aggiornamento correttivo che modifica il bilanciamento per quanto riguarda alcuni boss e altri aspetti del gioco, oltre a migliorare alcuni elementi tecnici .

Modifiche alle classi, ai boss e correzioni varie

La patch 1.02.2 di Elden Ring Nightreign modifica dunque vari aspetti di Wylder, Guardian, Duchess, Raider, Revenant, Recluse ed Executor, modificando dunque il bilanciamento del gioco per gran parte delle classi presenti al suo interno, sebbene in elementi che possono essere anche piuttosto lievi, ma nel complesso con un impatto che dovrebbe risultare importante.

Diversi altri interventi riguardano poi anche boss e ricompense, contribuendo dunque a modifiche di notevole rilievo concentrate in questo aggiornamento, che comprende anche alcuni miglioramenti tecnici soprattutto su PC, per migliorare la stabilità del software.

Tra le novità più importanti si registrano i potenziamenti che sono stati applicati alle classi di combattenti sopra citate e alcune modifiche agli effetti di armi e reliquie, come gli attacchi in salto, un potenziamento al Death Flare e incrementi sui miglioramenti a rune, HP e FP.

I boss degli eventi Everdark Sovereign sono stati ribilanciati con alcune modifiche agli attacchi, incrementi nella potenza contro combattenti in difesa e riduzioni nella durata dei blocchi in seguito ai colpi.

Numerose correzioni di bug sono state effettuate per quanto riguarda poi l'uso di abilità, evocazioni, reliquie e i combattimenti con boss e alcuni miglioramenti sono stati effettuati in termini di quality of life con aggiustamenti alle icone e una maggiore chiarezza sulle penalità inflitte per le disconnessioni.

Il mese scorso avevamo visto l'arrivo di una modalità super difficile in Elden Ring Nightreign, oltre alla patch 1.02.1 con modifiche al bilanciamento e correzioni di bug.