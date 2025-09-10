I veicoli di Battlefield 6 sono troppo deboli? DICE conferma, ma dice che non è così semplice

Battlefield 6 sta convincendo i giocatori, ma c'è un dettaglio che non è stato particolarmente apprezzato da molti: i veicoli, che paiono poco equilibrati con alcuni mezzi che sono veramente troppo forti e altri invece che sembrano inutili.
Il lead producer di DICE, David Sirland, ha aggiornato sulla questione spiegando il punto di vista del team di sviluppo.
Il commento di DICE sui veicoli di Battlefield 6
Tramite i social, Sirland stava parlando con gli utenti del sistema Open Class per Battlefield 6, quando il discorso si è spostato sui veicoli, con un utente che ha affermato: "C'è un problema: c'è troppa potenza di fuoco contro i carri armati e contro gli aerei, nelle mani della fanteria. La fanteria è più pericolosa per i veicoli di quanto i veicoli lo siano per la fanteria con gli elicotteri alla fine della catena alimentare con nessuna possibilità di sopravvivenza".
Sirland ha quindi replicato: "C'è un problema di bilanciamento a livello generale, non in questa specifica situazione in realtà: si tratta di qualcosa sul quale stiamo attivamente lavorando. Preferiamo avere veicoli troppo deboli piuttosto che troppo forti nelle prime fasi. Si tratta di una questione complessa perché i giocatori impareranno a usarli meglio nel tempo", ovvero anche se deboli a un certo punto gli utenti impareranno come portare distruzione e quindi potenziarli troppo è veramente rischioso.
Non è strano però che la situazione sia ancora non del tutto definita, visto che il gioco non è ancora uscito e che i giudizi si basano sulla versione open beta, pensata proprio per sperimentare e comprendere cosa deve essere migliorato. Ricordiamo infine che non ci sarà il ray tracing per Battlefield 6: "Abbiamo voluto concentrarci sulle prestazioni".