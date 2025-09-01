Niente ray tracing per Battlefield 6: “Abbiamo voluto concentrarci sulle prestazioni”

Addio al ray tracing

Secondo quanto dichiarato da Buhl, il team ha voluto dare la massima priorità alle prestazioni del gioco e non ha intenzione di aggiungere il supporto al ray tracing in futuro. Buhl sostiene che tutti gli sforzi sono stati concentrati nell'ottimizzazione del gioco, in particolare per utenti e impostazioni predefiniti. Trattandosi di una tecnologia non "adatta a tutti", il suo utilizzo può impattare negativamente sulle prestazioni degli hardware meno performanti. Il team ha voluto dare priorità a frame rate consistenti e a un gameplay fluido, rispetto alla qualità di riflessi e ombre.

"No, non avremo il ray-tracing al lancio del gioco e non abbiamo piani per il prossimo futuro. Questo perché abbiamo voluto concentrarci sulle prestazioni. Volevamo assicurarci che tutti i nostri sforzi fossero concentrati nel rendere il gioco il più ottimizzato possibile per le impostazioni predefinite e per gli utenti predefiniti. Quindi, abbiamo deciso relativamente presto di non implementare il ray-tracing e, di nuovo, l'abbiamo fatto principalmente per poterci concentrare sulle prestazioni per tutti gli altri".