Niente ray tracing per Battlefield 6: “Abbiamo voluto concentrarci sulle prestazioni”

EA conferma l'assenza del ray tracing in Battlefield 6, giustificata dalla necessità di concentrarsi sulle prestazioni per tutti gli utenti. Nonostante le innumerevoli opzioni per PC, il ray tracing non sarà disponibile né al lancio né in futuro. La conferma arriva in occasione di un'intervista di ComicBook a Christian Buhl, responsabile tecnico di Ripple Effect.
Addio al ray tracing
Secondo quanto dichiarato da Buhl, il team ha voluto dare la massima priorità alle prestazioni del gioco e non ha intenzione di aggiungere il supporto al ray tracing in futuro. Buhl sostiene che tutti gli sforzi sono stati concentrati nell'ottimizzazione del gioco, in particolare per utenti e impostazioni predefiniti. Trattandosi di una tecnologia non "adatta a tutti", il suo utilizzo può impattare negativamente sulle prestazioni degli hardware meno performanti. Il team ha voluto dare priorità a frame rate consistenti e a un gameplay fluido, rispetto alla qualità di riflessi e ombre.
"No, non avremo il ray-tracing al lancio del gioco e non abbiamo piani per il prossimo futuro. Questo perché abbiamo voluto concentrarci sulle prestazioni. Volevamo assicurarci che tutti i nostri sforzi fossero concentrati nel rendere il gioco il più ottimizzato possibile per le impostazioni predefinite e per gli utenti predefiniti. Quindi, abbiamo deciso relativamente presto di non implementare il ray-tracing e, di nuovo, l'abbiamo fatto principalmente per poterci concentrare sulle prestazioni per tutti gli altri".
L’importanza di un’esperienza adeguata
Molti utenti hanno avuto modo di provare l'open beta, cruciale per la raccolta di dati. Tuttavia, diversi giocatori hanno raggiunto a malapena i requisiti minimi o addirittura erano sotto tali specifiche tecniche.
"Abbiamo costruito le mappe e siamo dovuti andare dai nostri artisti e dai nostri tecnici per sistemarle così che garantissero le migliori prestazioni. Ci siamo impegnati sotto tutti i punti di vista per fare in modo che gli obiettivi di prestazione fossero raggiunti e indipendentemente dal fatto che giochiate ai requisiti minimi o a quelli ultra vivrete l'esperienza che abbiamo immaginato", ha dichiarato Buhl a Eurogamer.net.