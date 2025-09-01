NetEase ha chiuso T-Minus Zero, lo studio fondato da veterani di Bethesda e Bioware

La conferma è arrivata tramite un lungo messaggio pubblicato dallo stesso Vogel sul suo profilo LinkedIn, in cui afferma che, nonostante i progressi fatti sull' action multiplayer in terza persona a cui stava lavorando lo studio, le "attuali condizioni del mercato" non hanno permesso al team di ricevere ulteriori fondi da parte di NetEase per continuare i lavori.

NetEase ha deciso di chiudere T-Minus Zero Entertainment , lo studio di sviluppo aperto ad agosto nel 2023, fondato da veterani del settore provenienti da Bethesda e Bioware e guidato da Rich Vogel, veterano degli MMO noto per il suo lavoro su Ultima Online e Star Wars: The Old Republic.

Il messaggio di Rich Vogel

"Ogni viaggio ha i suoi alti e bassi, e il nostro con NetEase sta giungendo al termine," ha scritto Vogel. "Siamo profondamente grati a NetEase per averci fornito sia tempo che supporto - dall'aiutarci a trovare potenziali investitori al darci le risorse e il budget necessari per sviluppare il nostro gioco fino a una demo giocabile. Ha suscitato molto interesse. Tuttavia, nonostante i progressi, le attuali condizioni di mercato ci hanno impedito di ottenere i finanziamenti di cui abbiamo bisogno in questo momento.

"In momenti come questi, è inevitabile riflettere su come il nostro team abbia superato ostacoli e li abbia trasformati in qualcosa di innovativo. La dedizione e la passione che ogni membro ha portato sono state la base del nostro successo. La quantità di lavoro svolta per creare una demo giocabile è stata davvero impressionante, dimostrando la forza di ciò che il nostro team è in grado di realizzare."

Da sinistra verso destra: Rich Vogel, Scott Malone, Mark Tucker e Jeff Dobson

"Riconosciamo che questo potrebbe non essere il momento ideale per cercare finanziamenti, vista la situazione attuale, ma la nostra demo dimostra il potenziale per sviluppare qualcosa di nuovo ed entusiasmante che possa coinvolgere i giocatori per anni. Siamo orgogliosi delle solide fondamenta che abbiamo costruito insieme."

"Guardando al futuro, i nostri talentuosi membri del team continueranno a esplorare nuove opportunità. Se siete alla ricerca di professionisti eccezionali, non esitate a contattarci. Saremo felici di mettervi in contatto con alcuni sviluppatori straordinari con cui ho avuto il piacere di lavorare. Siamo grati per il supporto ricevuto, ed è stato un onore far parte di NetEase."

T-Minus Zero Entertainment, aperto nel 2023 da NetEase, vantava un team di sviluppatori veterani, tra cui il game director Mark Tucker (Fallout 76, Doom, Crimson Alliance), l'art director Jeff Dobson (Star Wars: The Old Republic, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda, Anthem) e il vicepresidente Scott Malone (Fallout 76, Doom, The Elder Scrolls Online). In un'intervista con VGC del 2023, Vogel aveva dichiarato che il team stava lavorando a un nuovo action multiplayer con visuale in terza persona, basato su un'IP di dominio pubblico molto famosa a livello globale.

All'inizio dell'anno una serie di rumor avevano suggerito che NetEase stesse avviando una significativa riduzione delle sue operazioni internazionali, mettendo a rischio la chiusura di diversi studi. Purtroppo, queste voci sono state confermate: a gennaio è stata annunciata la separazione da Worlds Untold (fondato con lo scrittore di Mass Effect Mac Walters) e da Jar of Sparks (studio creato da Jerry Hook, veterano di Xbox). Successivamente, a febbraio, NetEase ha licenziato il team statunitense dietro Marvel Rivals, incluso il game director, nonostante il successo del lancio del gioco.