NetEase Games ha sospeso le attività di Worlds Untold, lo studio diretto dal lead writer di Mass Effect

Worlds Untolds lavora(va?) a una nuova IP tripla A

Il team era impegnato nello sviluppo di una nuova IP tripla A, un action adventure ambientato in "un mondo mozzafiato pieno di mistero ed esplorazione", il cui destino è incerto al momento. Per quanto si parli di "sospensione delle attività" e non di una chiusura vera e propria dello studio, al momento Worlds Untolds sta aiutando i membri del team di sviluppo a mettersi in contatto con altre compagnie per cercare nuove opportunità lavorative.

Il logo di Worlds Untold

"Questo è un momento straziante per tutte le persone coinvolte, ma sono profondamente grato per il sostegno dei nostri partner, amici e familiari e per il tempo trascorso insieme a Worlds Untold. Anche se per ora ci stiamo fermando, non è un addio: c'è ancora molto da fare e non vediamo l'ora di condividere il prossimo capitolo con voi quando sarà il momento giusto".

La notizia arriva con un tempismo curioso, dato che pochi giorni fa è arrivato l'annuncio della chiusura di Humanoid Origin, lo studio guidato da Casey Hudson, un'altra figura chiave dietro la serie Mass Effect.