Humanoid Origin chiude senza aver lanciato nemmeno un gioco, era il nuovo studio del director di Mass Effect

Il team lavorava a un gioco fantascientifico

"Da questa mattina abbiamo informato il nostro staff che Humanoid Origin chiuderà i battenti", si legge nel messaggio da parte del team.

Un'immagine di Mass Effect

"Nonostante gli sforzi per proteggere lo studio dalle sfide più ampie dell'industria, un'inaspettata carenza di fondi non ci ha permesso di sostenere le operazioni".

"Siamo affranti dal fatto che non saremo in grado di portare a termine il nostro nuovo universo fantascientifico. In questo momento, però, la nostra principale preoccupazione è per il nostro team e ci impegniamo a sostenerlo nella transizione verso un nuovo impiego".

Lo studio stava lavorando a un nuovo videogioco con ambientazione fantascientifica, a quanto pare, cosa che poteva risultare estremamente interessante considerando i trascorsi di Hudson. Non è dato sapere a che punto fosse arrivato il progetto in maniera precisa.

"Nel periodo trascorso insieme, il team ha compiuto progressi incredibili e ha dimostrato che è possibile svolgere un lavoro straordinario promuovendo al contempo una cultura di divertimento e creatività", prosegue il comunicato. "Li ringraziamo per il loro talento, il loro coraggio e la loro amicizia".

Humanoid Origin era stato fondato nel 2021 da Hudson, dopo una carriera di 20 anni all'interno di BioWare dove aveva lavorato alla trilogia di Mass Effect e a Star Wars: Knight of the Old Republic.