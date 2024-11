L'editor per gli Avatar Xbox verrà eliminato nel 2025, ma quelli di Xbox 360 continueranno a esistere

Inoltre, chi utilizza il proprio avatar per l'immagine Xbox Gamerpic potrà continuare a farlo, ma questo non potrà più essere aggiornato tramite l'Xbox Avatar Editor a partire dalla data di dismissione annunciata.

Microsoft ha annunciato oggi che l' editor di avatar per Xbox verrà presto eliminato , con la cancellazione fissata per il 9 gennaio 2025, ma ha precisato che gli Avatar di Xbox 360, ovvero gli "originali", continueranno comunque ad essere disponibili.

Scarso coinvolgimento dell'utenza

Come motivazione per la chiusura, Microsoft ha dichiarato che è dovuta a un "basso coinvolgimento" registrato presso gli utenti, oltre al "cambiamento dell'attenzione dell'azienda verso l'offerta di altre esperienze per i giocatori", con quest'ultimo aspetto non meglio specificato.

Alcuni avatar Xbox

In ogni caso, gli Avatar di Xbox 360 (o Avatar Originali Xbox, come vengono ufficialmente chiamati ora) saranno ancora accessibili.

Questi avatar vennero introdotti la prima volta nel 2008 per Xbox 360 all'interno di quella che all'epoca veniva definita la "New Xbox Experience", per poi essere stati trasferiti su Xbox One e perdurare ancora nella generazione di Xbox Series X|S.

Questi possono essere utilizzati anche in alcuni giochi a carattere particolarmente "social" e titoli Live Arcade come 1 vs 100, A Kingdom for Keflings o Doritos Crash Course. Potranno comunque ancora essere utilizzati come Gamerpics e personalizzati tramite l'applicazione Xbox Original Avatars su console e PC.