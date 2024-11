Shuhei Yoshida lascia Sony PlayStation dopo 31 anni di carriera

"Lascerò Sony Interactive Entertainment il 15 gennaio 2025... è come annunciare il lancio di un nuovo gioco, cosa che non faccio da molto tempo", ha detto Yoshida ridendo. "Sono stato con PlayStation fin dall'inizio e questo è il mio 31° anno con la compagnia . E quando ho raggiunto i 30 anni di carriera, ho pensato: "Forse è arrivato il momento di andare avanti". L'azienda sta andando alla grande. Adoro la PS5, adoro i giochi che escono su questa piattaforma. E abbiamo nuove generazioni di dirigenti che rispetto e ammiro. Sono davvero entusiasta del futuro di PlayStation."

Shuhei Yoshida , una delle figure chiave dietro al lancio della prima PlayStation e, in generale, del successo del brand in tutti questi anni, ha annuncio che lascerà Sony dopo oltre 30 anni di carriera. La conferma è arrivata tramite un podcast condiviso dal PlayStation Blog, dove Yoshida ha annunciato il suo ritiro, in programma per il 15 gennaio.

La carriera di Yoshida e l'amore per gli indie

Yoshida si è unito al progetto PlayStation nel 1993, un anno prima dell'uscita della console originale. Negli anni ha ricoperto varie cariche di grande importanza all'interno della compagnia, in particolare quella come presidente dei SIE Worldwide Studios (ora chiamati PlayStation Studios) dal 2008 al 2019.

Shuhei Yoshida e Adam Boyes in una delle campagne marketing più famose della storia PlayStation

Attualmente è l'Head of Indies Initiative, che ha il compito di scoprire e supportare progetti indipendenti dal grande potenziale realizzati da team esterni. Nel podcast Yoshida lo ha definito "un lavoro da sogno", in quanto da sempre è appassionato alla scena indipendente. Tanto che uno dei suoi ricordi più cari all'interno di Sony è stato quando Journey ha vinto vari premi come Game of the Year, tra cui quello assegnato dai Game Developers Choice Award.

"Un momento che mi è rimasto impresso nella memoria come qualcosa di veramente speciale è stato quando Journey ha ricevuto il Game of the Year Award", ha detto. "Journey era distribuito tramite PlayStation Network. Era un gioco piccolo, disponibile solo in digitale. Lo si può finire in circa tre ore."

"Ma quel gioco...ha vinto il titolo di gioco dell'anno contro tutti questi titoli AAA, credo per la prima volta nell'industria.... l'autore Jenova Chen ha tenuto un discorso al summit e ha parlato di una lettera ricevuta da una ragazza che ha perso il padre e che è riuscita ad andare avanti nella sua vita. L'intero pubblico si è alzato in piedi e l'intera sala era piena di felicità e di questa incredibile sensazione che questo piccolo gioco potesse avere un impatto così grande sulla vita delle persone".

Per il momento Yoshida non ha svelato esattamente cosa farà in futuro, ma tramite un post su X ha confermato vorrebbe continuare a lavorare all'interno dell'industria videoludica. Non resta che fargli un grandissimo in bocca al lupo in vista della sua prossima avventura nel settore.