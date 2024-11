Il cosplay di Fubuki da One Punch Man firmato da jannetincosplay è semplicemente magnifico

Grazie a un variegato cast di personaggi sopra le righe e un mix tra scontri avvincenti e tanto umorismo, One Punch Man è uno dei manga più amati degli ultimi anni. In attesa di scoprire quando potremo finalmente vedere la terza stagione dell'anime, vi proponiamo il cosplay di Fubuki realizzato da Zhanna Rudakova, in arte jannetincosplay.

Fubuki è un personaggio secondario molto presente nella storia e uno dei più amati dai fan del manga e dell'anime. È un'eroina professionista di alto livello nel rango B dell'associazione degli eroi di One Punch Man, conosciuta anche con i nomi Tempesta Infernale e Tormenta dell'Inferno, soprannomi che riflettono perfettamente le sue abilità. Grazie ai suoi poteri da Esper, può creare tornado e barriere psichiche per difendersi dagli attacchi.