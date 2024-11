Yoko Taro voleva che i protagonisti di NieR: Automata facessero sesso nell'anime

Lo ha spiegato nel corso di un'intervista, in cui ha raccontato alcuni dietro le quinte: "Nelle prime fasi, abbiamo rispettato molto il gioco , di cui l'anime ha seguito da vicino la trama. Ma ho pensato che non avesse senso rivedere di nuovo le stesse cose e che i fan si aspettassero probabilmente qualcosa di diverso. Quindi, alla fine abbiamo deciso di trovare un buon equilibrio tra le parti del gioco che funzionavano bene e alcune aggiunte originali per l'anime."

Le scoperte del Taro cinquantenne

A questo punto dell'intervista, Takahisa Taura, Senior Game Designer del gioco, ha accennato a un certo "incidente 9Sex", relativo ad alcuni dei cambiamenti proposti. Al che l'intervistatore incuriosito, ha chiesto numi in merito, con Taro che gli ha spiegato: "Quando ho incluso nella sceneggiatura una scena in cui 9S e 2B fanno sesso, il produttore Matsumoto mi ha detto: '9S non fa sesso', quindi quella scena è stata rimossa (ride). Era preoccupato di quello che i fan avrebbero potuto pensare. Ho sempre considerato che le opere, sia il gioco che l'anime, appartengono ai fan, e la prospettiva di qualcuno come il produttore Matsumoto, che è più vicino a quella visione, mi ha fatto capire che la scena doveva essere rimossa."

Taro ha poi invitato Taura a spiegare il suo punto di vista, con il game designer che ha tirato in ballo l'età dell'autore, tra il serio e il faceto: "Quando Yoko ha diretto il gioco, aveva 40 anni. Ora, a 50 anni, sembra che qualcosa sia cambiato. Yoko a 40 anni non avrebbe mai permesso a 9S di fare qualcosa come del sesso. Ma volerlo includere ora, significa che ha trovato dentro di sé l'atmosfera giusta."

Yoko Taro: "Penso di non aver capito cosa fosse il sesso fino a quando non ho raggiunto i 50 anni."

Taura: "Yoko ha avuto una lunga adolescenza... è finalmente diventato adulto."

Yoko Taro: "È vero. Non avevo mai scritto di sesso prima, e quando l'ho fatto, è sempre stato rifiutato (ride). Non è facile trovare il momento giusto per qualcosa del genere."

In un momento successivo dell'intervista, Taro ha ribadito che avrebbe voluto aggiungere una scena di sesso tra 9S e 2B. Sotto forma di battuta, ma lo ha ribadito.

Insomma, l'anime di NieR: Automata sarebbe stato molto diverso se Taro avesse avuto le mani libere di fare come voleva. Sarà per il prossimo NieR.