Lanciato il sito celebrativo del 30° anniversario di PlayStation, Jim Ryan aveva ragione sulle vendite di PS2

Interessante la presenza dei dati di vendita di ogni console , che conferma un'informazione diffusa da Jim Ryan durante un episodio dell'Official PlayStation Podcast a marzo. L'ex capo di PlayStation, poco prima di lasciare il suo ruolo, aveva infatti svelato che PlayStation 2 ha venduto 160 milioni di unità, non 155 milioni. Il secondo dato veniva dal sito ufficiale di PlayStation, che evidentemente non era aggiornato.

Sony Interactive Entertainment ha lanciato un sito web per celebrare la storia di PlayStation in occasione del 30° anniversario dal lancio della prima console (cadrà esattamente il 3 dicembre). Si tratta di un sito con molti fatti e informazioni relative alle console, costituito da cinque linee temporali, una per ogni PlayStation uscita fino a PlayStation 5 (PSP e PS Vita sono incluse nelle linee temporali di PS2 e PS3, rispettivamente).

Jim aveva ragione

All'epoca ci fu dibattito su chi fosse più attendibile tra Ryan e il sito di PlayStation. Pare che il primo disponesse dei dati più aggiornati, probabilmente frutto di un riconteggio. Del resto la cifra errata era riportata anche da altre fonti, compresa la pagina "Business Data Sales" di Sony Interactive Entertainment. Insomma, la confusione era più che motivata.

Ryan aveva ragione su PlayStation 2

Comunque sia, i dati di vendita riportati sul sito celebrativo sono:

PlayStation - 102 milioni (dal 1994 al 2006)

PlayStation 2 - 160 milioni (dal 2000)

PlayStation 3 - 87 milioni (dal 2006)

PlayStation 4 - 117 milioni (dal 2013)

Non stupisca il fatto che non è stato riportato il dato di PlayStation 5, visto che la console è ancora nel pieno del suo ciclo di vita e l'informazione sarebbe quindi molto parziale (cambia di trimestre in trimestre, in questo momento).

Se vi interessa la storia di PlayStation, andate assolutamente a vedere il sito celebrativo.