Hermione da Harry Potter nel cosplay di palico_cos ci porta in un bellissimo bosco in un fantastico scatto

Nel mentre l'autunno avanza e l'inverno si avvicina, il mondo del cosplay celebra la stagione di Halloween a modo proprio, ad esempio con un bellissimo scatto fotografico che ci mostra la Hermione Granger di Harry Potter. palico_cos ci propone un cosplay di Hermione nel mezzo di un bosco.

Ricordiamo che Hermione è una dei migliori amici di Harry Potter. Si tratta di una giovane strega nata babbana (ovvero in una famiglia che non ha poteri magici). Non è solo estremamente dotata ma è anche una grande studiosa, oltre a essere coraggiosa e sempre disponibile per i propri amici.