Call of Duty avrebbe ora una "comitato" imposto da Microsoft, che limiterà alcune innovazioni

Secondo TheGhostOfHope su Twitter, che in passato ha riferito con precisione alcune informazioni su Call of Duty, il nuovo comitato di Microsoft ascolterà i suggerimenti degli studi di Call of Duty come Treyarch e Infinity Ward, ma alla fine sarà il comitato a decidere le "caratteristiche" e i "sistemi" da inserire nei giochi futuri.

Alcuni dettagli su questo "comitato" di Call of Duty

Hope ha poi aggiunto che se una caratteristica come l'Omnimovement continuerà o meno oltre Black Ops 6 sarà deciso da un comitato, non da un singolo studio. L'insider ha poi aggiunto che agli sviluppatori di Call of Duty è stato detto di "non innovare" elementi come "l'interfaccia utente, il prestigio e alcune caratteristiche di gioco". Invece, agli studios è stato chiesto di proporre nuove direzioni per cose come "mappe, modalità e narrazione". Hope ha detto che "è sotto tale punto di vista che vogliono vedere proposte creative".

Per quanto riguarda l'interfaccia utente, Hope ha dichiarato che le ambizioni di Microsoft sono quelle di continuare a cercare di renderla "sempre più vicina ai vecchi giochi". Per ora non abbiamo conferme o smentite ufficiali da parte di Microsoft, che non ha commentato il report e potrebbe non farlo mai.

