I voti della settimana di Famitsu premiano il nuovo gioco del padre di Final Fantasy e una esclusiva PS5

Ricordiamo come sempre che Famitsu utilizza una particolare struttura per le recensioni : propone quattro voti da quattro persone diverse, in decimi. I singoli giudizi si sommano in un totale di massimo 40 punti. Il voto perfetto (ovvero quattro 10) non è facile da ottenere e fino ad oggi, nel corso del 2024, solo Like a Dragon Infinite Wealth l'ha ottenuto. Pare difficile che entro la fine di dicembre le cose cambino.

I giochi recensiti da Famitsu questa settimana

Hakoniwa Kaitaku Hamster to Taiyou no Sato è una sorta di Animal Crossing a base criceti, che devono gestire con vari ruoli una cittadina. Non è disponibile in Italia. Hone Hone Zaurus X Chou Gattai! Build & Battle è invece un gioco nel quale possiamo creare degli scheletri di dinosauri e farli combattere, anche con altri giocatori: anche questo non è commercializzato in Italia.

Pacific Drive ci mette in auto e ci fa guidare

REDNEG ALLSTARS SWING-BY EDITION, disponibile da giugno su PC anche in Italia, è invece uno shoot 'em up nel quale interpretiamo delle ragazze magiche. Pacific Drive è invece il gioco roguelite di sopravvivenza uscito a inizio anno, ma recensito solo ora da Famitsu: guidando un'auto dobbiamo superare varie insidie in una zona piena di misteri e calamità.

FANTASIAN Neo Dimension è invece la nuova versione del gioco creato da Sakaguchi (autore di Final Fantasy) e pubblicato nella sua primissima versione come esclusiva Apple Arcade. Vi ricordiamo che abbiamo provato il gioco.