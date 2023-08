T-Minus Zero Entertainment è il nuovo studio di NetEase con veterani da Bethesda e Bioware

Lo studio ha già iniziato i lavori sul suo primo ambizioso progetto, che sarà un gioco multiplayer di stampo action in terza persona ambientato in un universo fantascientifico.

NetEase Games ha annuncio l'apertura di T-Minus Zero Entertainment , uno nuovo studio di sviluppo con sede ad Austin, in Texas, che sarà guidato da Rich Vogel e che includerà nello staff veterani dell'industria provenienti da Bioware, Bethesda e Sony Online Entertainment.

Il team di veterani di T-Minus Zero Entertainment

Rich Vogel è uno sviluppatore con grande esperienza che ha guidato lo sviluppo di titoli multiplayer del calibro di Star Wars: The Old Republic e Ultima Online. Inoltre, ha dato vita a studi di successo, come Bethesda Games Studios Austin, Bioware Austin e Sony Online Entertainment Austin.

Tra i veterani all'interno dello studio troviamo anche il game director Mark Tucker, che in precedenza è stato il design director di Fallout 76 e il lead designer di Doom e Crimson Alliance; l'art director Jeff Dobson, che ha lavorato a Star Wars: The Old Republic, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda e Anthem; il vice presidente Scott Malone, che ha lavorato a Fallout 76, Doom e The Elder Scroll Online.

Come detto in apertura, la sede di T-Minus Zero Entertainment è ad Austin, ma lo studio adotta un remote-first, ovvero che favorisce il lavoro da remoto. Varie posizioni lavorative sono aperte sul sito ufficiale.