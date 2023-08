Marvel's Spider-Man 2 in preorder su Amazon Italia con uno sconto a prezzo minimo garantito

L'autunno è ancora lontano e il caldo continua a farsi sentire, ma questo non significa che i videogiocatori non sia già con il pensiero a periodi più freschi, portatori anche di tanti giochi di alto calibro. Un esempio è Marvel's Spider-Man 2, che è disponibile alla prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon Italia con già uno sconto di 11€. La data di uscita è il 20 ottobre 2023 su PS5. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il gioco è 80.99€, ma per il momento è disponibile a un prezzo scontato per la prenotazione. Inoltre, in caso vi siano sconti aggiuntivi, il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento del vostro preordine e il momento della spedizione sarà quello che verrà applicato al vostro ordine. Marvel's Spider-Man 2 è venduto e spedito da Amazon.

Marvel's Spider-Man 2 è il terzo capitolo della serie di Insomniac Games, esclusiva PlayStation. Questo capitolo arriverà unicamente su PS5. Potremo controllare sia Peter Parker che Miles Morales. La coppia avrà le proprie mosse uniche e potrà essere utilizzata liberamente durante le fasi di esplorazione, mentre durante le fasi narrative passeremo da uno all'altro secondo le necessità del gioco. Facendo il preordine si ottengono anche un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità.