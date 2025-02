NetEase Games potrebbe disinvestire in occidente e in Giappone, portando alla chiusura di decine di studi

Il programma dell'editore cinese NetEase Games per i suoi studi occidentali e giapponesi pare essere più vasto e drammatico di quanto si pensasse. Stando al giornalista Stephen Totilo, la compagnia avrebbe in programma di disinvestire quasi completamente dai suoi studi fuori dalla Cina , facendo rischiare la chiusura di una decina di software house, alcune anche amate come Quantic Dream (acquisita nel 2022).

Un terremoto

Quesa decisione potrebbe essere fatale per gli studi creati internamente dalla compagnia, come T-Minus Zero Entertainment, fondata dall'ex Bioware Rich Vogel. Stesso rischio per Fantastic Pixel Castle, che sta sviluppando un MMORPG fantasy modernizzato sotto la direzione di Greg Street, sviluppatore veterano di scuola World of Warcraft e League of Legends.

Star Wars Eclipse è a rischio?

In realtà il portfolio di studi a rischio sarebbe ancora più ampio e comprenderebbe Grasshopper Manufacture di Suda 51 e il nuovo studio di Toshihiro Nagoshi, l'autore della serie Yakuza, che avrebbe come scadenza la chiusura del suo progetto attuale, stando a un rapporto pubblicato da Bloomberg. Ce la dovrà fare "senza ulteriori finanziamenti o tempo extra. Pare addirittura che non siano previste spese per il marketing e la promozione dei giochi in questione", come riportato.

Totilo ha provato a contattare NetEase Games per avere un commento su quanto riportato, ottenendo una risposta generica, ma indicativa: "Tutti gli studi e i progetti sono costantemente revisionati e valutati, e NetEase farà i cambiamenti necessari emersi dal processo."

Insomma, il sogno che i colossi cinesi sorreggano gli studi di sviluppo occidentali attivi sul mercato tradizionale, con i loro capitali, pare essere sul viale del tramonto, se questa notizia si rivelasse fondata.

Vediamo un elenco parziale degli studi che potrebbero o che sono già stati colpiti: