Obsidian è soddisfatta delle vendite di Avowed, la director vorrebbe espanderne il mondo

Un futuro per Avowed?

Alla fine, si legge nell'articolo, l'attesa è stata ripagata. "I giocatori hanno accolto positivamente il gioco e la compagnia è felice delle vendite raggiunte finora", riporta Bloomberg, sebbene non ci siano ancora numeri precisi a supporto dell'affermazione.

Il lavoro è stato alquanto complesso, ma è servito a far maturare ulteriormente il team affrontando diverse difficoltà: "Molte lezioni che abbiamo imparato mentre costruivamo Avowed, idealmente le avremmo imparate su scala ridotta con una vera e propria pre-produzione", ha spiegato Carrie Patel, la director del gioco.

Per quanto riguarda la costruzione del mondo, uno dei riavvii effettuati al progetto ha portato al passaggio da un open world a un'ambientazione a zone aperte interconnesse: "Sapevamo già da The Outer Worlds che avremmo potuto costruire un gioco davvero grandioso con zone aperte, e questo aggiunge anche alcuni vantaggi in termini di possibilità di tematizzare le aree in modo più distinto e intenzionale, e di fornire un senso di progressione mentre il giocatore passa da un ambiente all'altro", ha riferito la director.

"Ora che abbiamo costruito questo mondo meraviglioso, e anche costruito la forza del team e la memoria muscolare intorno ai contenuti e al gameplay di questo mondo, mi piacerebbe vederci fare di più con esso", ha inoltre aggiunto, lasciando intendere che potrebbero esserci delle evoluzioni per Avowed in futuro.