Avowed doveva essere una specie di Skyrim con multiplayer inizialmente, ma poi lo sviluppo è ripartito da zero

Un nuovo articolo di Bloomberg fa luce sulla genesi piuttosto travagliata di Avowed, che in base a quanto riferito era stato inizialmente proposto, come progetto iniziale, come RPG con elementi multigiocatore, qualcosa di simile a una sorta di Skyrim con multiplayer, prima che lo sviluppo venisse poi riavviato da zero per ben due volte.

I lavoro su Avowed sono durati in totale circa sei anni, con il progetto che è stato poi affidato a Carrie Patel alla sua prima esperienza come game director, dopo vari anni da designer e responsabile di una delle espansioni di The Outer Worlds.

Il primo avvio dei lavori su Avowed risale al 2018, dunque ben prima del primo trailer pubblicato, che già mostrava un gioco piuttosto diverso da quello che è emerso in seguito, almeno dal punto di vista dell'estetica e dell'atmosfera.