The Elder Scrolls 6 dovrebbe cambiare tutto per avere successo?

Si torna a parlare di The Elder Scrolls 6, anche se il gioco è probabilmente lontano ancora vari anni: nonostante sia stato presentato con un teaser trailer nel 2018, ovvero quasi sette anni fa, è probabile che ci sia ancora molto lavoro da fare, considerando anche che Bethesda è stata impegnata fino a poco tempo fa ancora su Starfield e che quest'ultimo continuerà ad assorbire parte delle risorse e del tempo del team, sebbene la compagnia abbia già riferito che il grosso dell'organico si è ormai spostato sul sesto capitolo della serie fantasy. A dire il vero, quel breve teaser trailer mostrato all'E3 2018 serviva probabilmente più a pubblicizzare la compagnia alla ricerca di azionisti che a indicare il prossimo arrivo del gioco, considerando che, all'epoca, la situazione per il gruppo Zenimax non era affatto semplice, prima che arrivasse poi Microsoft a risolvere la situazione con l'acquisizione in blocco.

Insomma, tutto questo per dire che, se il gioco è attualmente in sviluppo, è probabilmente ancora presto per sperare di vederlo già nei prossimi mesi, come lascerebbe intendere il presunto leak di informazioni di cui si è parlato nelle ore scorse. L'idea che il nuovo capitolo possa ambientazione ad Hammerfell, d'altra parte, è ormai abbastanza consolidata, dunque questa potrebbe essere una base verosimile, mentre il resto delle informazioni sembra più che altro un insieme di supposizioni a partire da questo concetto di base, considerando che la regione in questione (e High Rock, che dovrebbe far parte dell'area esplorabile) sono affacciate sul mare con una costa particolarmente frastagliata e mossa, a ispirare un'esplorazione marittima particolarmente presente. Comunque, sono bastate due o tre idee per scatenare già la discussione, che come al solito vede due linee di pensiero: la necessità di cambiare tutto e quella di mantenersi fedele alla tradizione, curiosamente a volte sostenute contemporaneamente da alcuni fan particolarmente critici.