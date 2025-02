Avowed ha ricevuto un gigantesco aggiornamento che migliora tanti aspetti del gioco, tra progressione e altro

Non poteva mancare l'update di lancio, che in questo caso si presenta veramente enorme: la patch 1.2.2 richiede un download di oltre 60 GB e va ad occuparsi di diversi aspetti del gioco, da quelli tecnici ad elementi del gameplay.

Lanciato in questi giorni, Avowed è disponibile per PC e Xbox Series X|S, anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass , trattandosi di un gioco first party da parte di Xbox Game Studios, ed ha ricevuto nelle ore scorse anche un trailer con i riconoscimenti della stampa a celebrarne il lancio.

Alcuni dei cambiamenti applicati

Uno dei cambiamenti maggiori introdotti dalla patch è una migliore regolazione del sistema di progressione e quindi del gap presente tra il giocatore e i nemici di livello più alto: invece di rappresentare un balzo incolmabile, questo viene calcolato in maniera più precisa secondo diversi gradi, con le nuove introduzioni.

Un'ambientazione in Avowed

C'è insomma una gradazione più convincente nelle possibilità di danneggiare nemici di livello più alto, più ci avviciniamo al loro livello, ma in generale questi reagiscono in qualche modo ai colpi anche se attacchiamo con equipaggiamento assolutamente non adeguato, in maniera da offrire eventuali possibilità di scontro anche in situazioni disperate.

Questo dovrebbe rendere più avvincente l'esplorazione anche in zone popolate da nemici di livello molto più alto, in quanto può consentire una possibilità di sopravvivenza, o quantomeno non esclude del tutto il fatto di poter ingaggiare un combattimento.

Sempre per quanto riguarda il bilanciamento, la patch va generalmente a potenziare i compagni, che ora risultano un po' più resistenti a affidabili durante i combattimenti anche a livello più alto. Inoltre, vengono effettuate numerose correzioni di bug.

