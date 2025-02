Obsidian Entertainment è cresciuta molto sotto Xbox Game Studios: lo ha detto il CEO dello studio, Feargus Urquhart, nel corso di un'intervista in cui ha parlato di come il suo studio si sia allargato in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft.

"Quando siamo entrati in Xbox, nel 2018, eravamo circa 170 o 180 persone", ha spiegato Urquhart, "e nel corso degli ultimi cinque o sei anni non solo abbiamo fatto crescere lo studio fino a circa 285 persone, ma abbiamo anche visto l'arrivo di un sacco di ottimi partner di sviluppo come Heavy Iron e Beamdog."

In realtà l'esperienza di Obsidian Entertainment non è un caso isolato, visto che anche altri studi come Playground Games o Compulsion Games hanno sperimentato una sostanziale crescita dopo l'acquisizione effettuata da Microsoft.

Peraltro gli autori di Avowed stanno lavorando anche a un altro importante titolo che arriverà nella seconda metà di quest'anno, The Outer Worlds 2, e di certo saranno già stati pianificati ulteriori progetti per il futuro.