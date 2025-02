Il seguito di Cyberpunk 2077 sarà solo in prima persona, secondo un annuncio di lavoro

In base a un annuncio di lavoro di CD Projekt RED per un Senior Gameplay Animator da impiegare sul seguito di Cyberpunk 2077 sembra emergere il fatto che il gioco sarà solo in prima persona, sebbene in effetto non sembra che altre possibilità siano proprio categoricamente escluse.

D'altra parte, la cosa non stupisce più di tanto, considerando che anche il primo Cyberpunk 2077 è interamente in prima persona, dunque era facile aspettarsi che il team avrebbe proseguito sulla stessa strada anche per il seguito, identificato al momento con il nome in codice Orion e già in sviluppo da tempo presso lo studio.

La questione finì anche al centro di una notevole discussione all'epoca dell'annuncio per il primo capitolo: nelle prime fasi di presentazione sembrava ci potesse essere la possibilità di una visuale in terza persona, ma CD Projekt RED confermò poi l'intenzione di adottare esclusivamente la prima persona e la cosa non venne presa benissimo da molti giocatori.