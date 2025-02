Cosa giocherete questo weekend? Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Avowed o altro?

Diciamo che ultimamente c'è l'imbarazzo della scelta in termini di giochi pubblicati e anche questa settimana c'è stato da scegliere, tra Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Lost Records: Bloom & Rage e altri ancora.

Warriors: Abyss, la recensione di un musou roguelite con alcune idee interessanti Febbraio sta per finire, alla fine dell'inverno manca solo un mese, da qualche parte fa molto freddo, da altre parti no, ma le tisane calde fanno comunque piacere. Inveci di continuare a scrivere righe e righe di banalità, corriamo diretti verso la domanda che tutti vi aspettate venga fatta di sabato mattina dalla vostra redazione del cuore: Cosa giocherete questo weekend?

I giochi della settimana

Avowed è il nuovo gioco di ruolo d'azione di Obsidian Entertainment, nonché il gioco più chiacchierato della settimana. C'è chi lo sta adorando e chi no, chi lo trova un ottimo gioco di ruolo d'ingresso nel genere e chi lo critica proprio per questo. Il mondo è bello perché è vario (tornando alle banalità di cui sopra), ma per farvi un'idea prima dell'acquisto avete sempre a disposizione la nostra recensione.

C'è chi sta adorando e chi sta odiando Avowed

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è il nuovo capitolo della celebre serie giapponese che ha come protagonista Goro Majima. Il nostro ha perso la memoria e deve ricominciare da zero. Naturalmente la sua scelta ricade sul guidare una ciurma di pirati. Perché? Scopritelo leggendo la nostra recensione, oppure giocando, sperando che non rimaniate troppo delusi dalla trama.

Lost Records: Bloom & Rage è la nuova avventura narrativa di DON'T NOD che racconta la storia di quattro amiche che negli anni '90 fanno un patto, le cui drammatiche conseguenze si manifesteranno ventisette anni più tardi, in un'appassionante storia vissuta su due linee temporali differenti. Per saperne di più leggete la nostra recensione, scritta in una sola linea temporale.

Warriors: Abyss è un nuovo musou, con meccaniche roguelike, sviluppato dagli specialisti di Omega Force. La storia racconta del sovrano degli inferi che vuole liberare il suo dominio dall'occupazione di una divinità ostile, il che si traduce nell'evocazione di un eroe che deve affrontare orde su orde di nemici per arrivare alla vittoria. Leggete la nostra recensione per altri dettagli.