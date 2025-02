Fortnite è l'avversario più feroce con cui tutti i nuovi giochi devono confrontarsi, per un analista

Piscatella ha toccato l'argomento parlando con Greg Miller del canale YouTube Kinda Funny Games. I due hanno spaziato su diversi argomenti relativi al settore dei videogiochi , con Piscatella che ha riportato dei dati davvero preoccupanti, come quello relativo al fatto che nel corso dell'anno il 30% dei videogiocatori degli Stati Uniti non acquisterà un nuovo videogioco.

Un mercato stagnante

Tra chi acquista videogiochi, solo il 12% lo fa una volta al mese. La stragrande maggioranza dei giocatori acquista solo uno o due giochi all'anno, il che significa che i giochi free-to-play come Fortnite contendono il tempo del pubblico a ogni nuova uscita.

Insomma, la platea dei videogiocatori è sicuramente ampia, ma non quella del mercato tradizionale, che continua ad arrancare e a perdere pezzi. "Il più grande concorrente di qualsiasi nuovo videogioco è Fortnite." Ha spiegato Piscatella. "Mi batterò fino alla morte per far capire questa affermazione, non importa di cosa si tratti, perché bisogna combattere Fortnite prima di combattere qualsiasi altra cosa per far vedere e acquistare il proprio gioco, e questa è la sfida più grande che si presenta ora."

Insomma, gli editori devono sudarsi ogni ora di gioco strappata ai colossi free-to-play come il titolo di Epic Games, che è stato pubblicato nel 2017 come gioco di sopravvivenza, per poi copiare PUBG e diventare un battle royale, trasformandosi poi in un vero e proprio metaverso, formato da diverse esperienze.

Stando ai dati a disposizione di Circana, Fortnite è uno dei titoli più giocati su tutte le piattaforme, anche quelle tradizionali, che gareggia con Call of Duty HQ, il launcher di Activision per tutti i recenti giochi di Call of Duty, per il primo posto sulle console Xbox e PlayStation.

Quindi, attualmente il mercato è fatto soprattutto dai giochi buchi neri, ossia quei titoli che ottengono una quota sproporzionatamente grande di coinvolgimento dei giocatori, in termini di ore trascorse e spesa complessiva. La maggior parte dei giochi buchi neri sono free-to-play, con titoli come Fortnite e Call of Duty: Warzone che sottraggono una grande quantità di tempo e denaro ad altri giochi. Sarà per questo motivo che alcuni colossi, come NetEase, sono in fuga dal mercato tradizionale?