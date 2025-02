Shotgun Cop Man è un altro folle action dagli autori di My Friend Pedro

L'editore Devolver Digital e lo studio di sviluppo DeadToast Entertainment, cui dobbiamo l'action My Friend Pedro , hanno annunciato Shotgun Cop Man , un altro action 2D adrenalinico a scorrimento multidirezionale, in uscita su PC e Nintendo Switch nel corso del 2025 (in data ancora da destinarsi). Dal primo trailer e dalle prime immagini di gioco, è impossibile non notare lo stile grafico minimalista e i toni irriverenti scelti dagli sviluppatori.

Il trailer mostra sostanzialmente delle sequenze di gameplay in cui vediamo il protagonista uccidere dei nemici in modo acrobatico, usando delle armi da fuoco (dei fucili a pompa, naturalmente).

Come accadeva in My Friend Pedro, eseguire delle uccisioni creative sarà fondamentale per accumulare punti e andare avanti. Ma cosa racconta Shotgun Cop Man?

Il nostro obiettivo è arrestare Satana. Non crediamo che ci debba essere un motivo particolare per farlo. Il Satana di Shotgun Cop Man è inoltre particolarmente sboccato e spara laser dall'ano, quindi invoglia ad andarlo a cercare per arrestarlo. Naturalmente il nostro è protetto dalle sue orde infernali, che dovremo fare a pezzi per raggiungere il nostro obiettivo. Più lineare di così. Il tutto si traduce in un platform di precisione in cui si morirà spessissimo e in cui dovremo usare il nostro arsenale come propulsore per muoverci e schivare i nemici.

In totale Shotgun Cop Man avrà più di 150 livelli, diversi boss e alcune modalità extra, come le sfide No Damage, Speedrun e Kill All. Il gioco sarà inoltre lanciato con un editor completo che consentirà ai giocatori di creare le loro missioni, per poi pubblicarle nel Workshop di Steam.

Per chi fosse interessato, c'è già anche una demo da scaricare e giocare. Basta andare sulla pagina steam di Shotgun Cop Man per averla.