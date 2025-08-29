Molti utenti di Battlefield 6 non raggiungevano nemmeno i requisiti minimi delle beta, DICE commenta

Ad esempio, è stato scoperto che un "sostanziale numero" di utenti ha giocato con PC che raggiungevano a malapena di requisiti minimi o che addirittura erano sotto tali specifiche tecniche.

Battlefield 6 si avvicina ma in molti hanno già avuto modo di provarlo grazie all'open beta, che si è rivelata molto utile per DICE ed Electronic Arts per la raccolta di dati.

Le parole di DICE su Battlefield 6 e i requisiti minimi

Parlando con Eurogamer.net, il technical director Christian Buhl ha spiegato che milioni di giocatori hanno provato la beta aperta di Battlefield 6 e una parte rilevante di questi usava macchine da gioco di basso livello.

"Abbiamo costruito le mappe e siamo dovuti andare dai nostri artisti e dai nostri tecnici per sistemarle così che garantissero le migliori prestazioni. Ci siamo impegnati sotto tutti i punti di vista per fare in modo che gli obiettivi di prestazione fossero raggiunti e indipendentemente dal fatto che giochiate ai requisiti minimi o a quelli ultra vivrete l'esperienza che abbiamo immaginato."

Spiega poi che sa bene che è molto importante assicurare una esperienza adeguata ai giocatori che arrivano solo ai requisiti minimi, sia per i guadagni sia per garantire l'accesso a più utenti possibili e renderli contenti.

Purtroppo il director non ha voluto dare numeri precisi riguardo alla percentuale di giocatori che hanno giocato con macchine "deboli", ma ha affermato che si tratta di una "percentuale significativa", precisando che ci sono stati giocatori persino sotto i requisiti minimi.

Considerando il costo di computer di alto livello, non è strano che molti utenti abbiano ancora macchine da gioco vecchie che oramai faticano a reggere i titoli moderni. Vi segnaliamo infine che Call of Duty: Black Ops 7 ha già vinto su Battlefield 6 perché i giocatori sono abitudinari, per un analista.