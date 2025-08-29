1

Annunciati i requisiti Ultra di Battlefield 6 su PC e nuovi dettagli su Portal

Electronic Arts e i Battlefield Studios hanno annunciato i requisiti Ultra per la versione PC di Battlefield 6, rivelando le specifiche di questa versione e fornendo nuovi dettagli su Battlefield Portal.

I Battlefield Studios hanno annunciato i requisiti Ultra per la versione PC di Battlefield 6, dunque i dettagli sulla configurazione necessaria per far girare il gioco al massimo delle sue possibilità, anche qui con due differenti preset: Bilanciato e Prestazioni.

Battlefield 6, requisiti Ultra

  • Bilanciato: 2160p a 60 fps con settaggi Ultra
  • Prestazioni: 1440p a 144 fps con settaggi Alti
  • Upscaler: risoluzione nativa
  • Scheda video: NVIDIA RTX 4080, AMD RX 7900 XTX
  • Memoria video: 16 GB
  • Processore: Intel Core i9 12900K, AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Memoria: 32 GB di RAM dual channel a 4000 MHz
  • Sistema operativo: Windows 11 64 bit
  • DirectX: DirectX 12
  • Storage: 90 GB di spazio richiesto su SSD al lancio
I requisiti Ultra vanno ad aggiungersi a quelli Minimi e Raccomandati che abbiamo riportato all'inizio del mese, e che completano il quadro relativo alla componentistica necessaria per far girare Batttlefield 6 su diverse configurazioni.

Nuovi dettagli su Battlefield Portal

Nel nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Battlefield 6 abbiamo accennato anche a Battlefield Portal, che torna nel nuovo episodio in una versione ancora più completa e interessante, mettendo a disposizione dei giocatori un vero e proprio laboratorio creativo.

Si tratta infatti di un vasto sandbox in cui ogni elemento può essere modificato: dall'ambiente, con oggetti spostabili, scalabili e duplicabili, fino alla possibilità di costruire modalità di gioco totalmente inedite grazie a script avanzati per PNG e interfacce personalizzabili.

Le esperienze nate da Portal, definite Community Experiences, spaziano dalla ricreazione di modalità classiche come l'horde mode fino a concept completamente originali, come sparatutto bidimensionali visti dall'alto. Questo livello di libertà è reso possibile da strumenti potenti: editing spaziale delle mappe, scripting dell'intelligenza artificiale e persino creazione di interfacce su misura.

La filosofia è chiara: permettere a ciascuno di vivere Battlefield a modo proprio. Che si tratti di modalità Hardcore o di loadout limitati, i mutator e le regole offrono infinite combinazioni. Non mancano infine progressione ed esperienza: nelle Verified Community Experiences i giocatori guadagnano XP completi, mantenendo la sensazione di avanzamento tipica del gioco base.

