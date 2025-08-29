LEGO Pokémon, spuntano altre novità: c'è una data d'uscita e anche un terzo set da collezione

Manca ancora una presentazione ufficiale completa, ma intanto emergono nuove informazioni sui set LEGO Pokémon in arrivo, attraverso un'altra segnalazione online: ora ci sono una data d'uscita precisa e un terzo set. Dopo un primo annuncio ufficiale sull'esistenza della collaborazione LEGO Pokémon, arrivato attraverso un video teaser e un comunicato stampa congiunto da parte di LEGO e The Pokémon Company, non sono state diffuse altre informazioni al riguardo, dunque ci affidiamo al momento a queste testimonianze online derivanti da data mining e leak. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, quando erano spuntati online i prezzi dei primi set, e anche in questo caso si tratta di una segnalazione di jjpsleaksite, leaker che può essere considerato affidabile per quanto riguarda datamining e informazioni su prodotti in arrivo sul mercato.

Tutto quello che sappiamo finora Abbiamo sempre a che fare con numeri identificativi per i set, prezzi e numeri di pezzi che compongono le varie costruzioni, ora anche con un periodo di uscita che pare essere più definito.

Pokemon: March Set Numbers and Piece Counts (Source: jjpsleaksite)

byu/CarterBricks04 inLegoleak Nel post si legge chiaramente primo marzo 2026 come data d'uscita, anche se non è chiaro se si tratti della data precisa di tutti e tre i set o di quella del primo dei tre prodotti in arrivo, in ogni caso il riferimento temporale ora è decisamente più preciso. Il nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A presenta la megaevoluzione MegaHawlucha Si tratta dunque di tre scatole riferite a questa nuova serie LEGO Pokémon, tutte e tre segnalate come "18+": Set 72151 da 587 pezzi a 59,99 dollari

Set 72152 da 2050 pezzi a 199,99 dollari

Set 72153 con numero di pezzi e prezzo da definire Le informazioni nuove rispetto a qualche giorno fa riguardano la data di uscita segnalata del primo marzo e la presenza di un terzo set che non era visibile in precedenza, di cui però non ci sono informazioni, al di là del numero e della fascia d'età segnalata.