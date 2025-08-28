Il nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A presenta la megaevoluzione MegaHawlucha

Nintendo e The Pokémon Company hanno pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A per mostrare una nuova megaevoluzione, quella di MegaHawlucha . Si tratta di un video di gameplay in cui, inizialmente, vediamo uno scontro tra Hawlucha e Machamp. Hawlucha subisce dei colpi e sembra in difficoltà, ma poi si trasforma in MegaHawlucha e ribalta la situazione grazie alla sua nuova forma potenziata.

Lucha libre

MegaHawlucha è caratterizzato da un look ispirato alla lucha libre (il wrestling messicano), quindi ha delle piume che somigliano a un mantello, una cintura molto vistosa, un collare scintillante e una maschera che richiama i sontuosi copricapi dei lottatori messicani.

Notevole anche l'aumento della massa muscolare e della stazza, che lo rendono perfetto per resistere agli attacchi più potenti.

Per il resto, vi ricordiamo che la data d'uscita di Leggende Pokémon: Z-A è stata fissata al 16 ottobre 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un gioco di ruolo d'azione ambientato nella città di Luminopoli, dove Pokémon ed esseri umani convivono felicemente.

Per celebrare il debutto di Mega Hawlucha, è programmato un evento in collaborazione con il Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), che si terrà il 25 settembre 2025 all'Arena México di Città del Messico. L'evento sarà trasmesso anche sul canale YouTube ufficiale del CMLL.