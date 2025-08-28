Un teaser di Atomfall svela la data d'uscita del DLC The Red Strain, con uno strano robot

Rebellion Developments ha annunciato che la storia del survival sandbox Atomfall sta per essere espansa. Quando? Il 16 settembre sarà pubblicato il DLC The Red Strain, di cui è stato pubblicato il teaser trailer. I giocatori possono aspettarsi di visitare una nuova "località altamente riservata". Vediamo quali dettagli sono stati condivisi in merito, in attesa di poterci entrare.