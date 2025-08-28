2

Un teaser di Atomfall svela la data d'uscita del DLC The Red Strain, con uno strano robot

Atomfall sta per ricevere un DLC che espanderà la storia, chiamato Red Strain, di cui è stato pubblicato un teaser trailer.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/08/2025
Il robot del teaser di The Red Strain
Atomfall
Atomfall
Articoli News Video Immagini

Rebellion Developments ha annunciato che la storia del survival sandbox Atomfall sta per essere espansa. Quando? Il 16 settembre sarà pubblicato il DLC The Red Strain, di cui è stato pubblicato il teaser trailer. I giocatori possono aspettarsi di visitare una nuova "località altamente riservata". Vediamo quali dettagli sono stati condivisi in merito, in attesa di poterci entrare.

Il teaser trailer

Purtroppo il teaser in sé non mostra moltissimo, a parte una panoramica dell'area, due aree e un robot assassino che sembra uscito da un film di fantascienza degli anni 50 / 60.

La nuova ambientazione in sé consiste in una struttura industriale che, come descritta da Rebellion, presenta delle "strane piante rosse", che potrebbero essere la fonte della cosiddetta "red strain". Entrano nell'edificio si scopre che appartiene a un'organizzazione chiamata C.O.R.E., la quale dispone persino di propri robot di sicurezza (quelli del teaser). Come sempre, ci si può aspettare di svelare diversi misteri, con ulteriori dettagli che verranno rivelati nelle prossime settimane.

Atomfall: la recensione di un gioco a metà strada tra Stalker, Fallout e Far Cry Atomfall: la recensione di un gioco a metà strada tra Stalker, Fallout e Far Cry

Non è chiaro se The Red Strain sarà incluso nella Deluxe Edition insieme a Wicked Isle, oppure venduto separatamente, ma immaginiamo che Rebellion chiarirà presto il punto. Nel frattempo, vi ricordiamo ceh Atomfall è disponibile per Xbox One, PS4, PS5, PC e Xbox Series X/S. Inoltre è giocabile tramite abbonamento a Game Pass.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un teaser di Atomfall svela la data d'uscita del DLC The Red Strain, con uno strano robot