The Outer Worlds 2 Standard Edition per PS5 e Xbox è disponibile al preordine su Amazon

The Outer Worlds 2 per PlayStation 5 e Xbox è prenotabile su Amazon a 69,99€, con la garanzia del prezzo minimo garantito e spedizione gratuita al lancio. È prevista anche la Premium Edition a 99,99€, per chi desidera contenuti extra. Prenotalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questo nuovo capitolo vestirete i panni di un agente del Direttorato della Terra, chiamato a guidare un equipaggio variegato tra minacce inedite, nuove armi e una colonia tutta da esplorare. La galassia reagirà a ogni vostra decisione: alleanze, difetti, abilità e relazioni influenzeranno la trama e i rapporti con le fazioni.
Un GDR che evolve con le vostre scelte
Il titolo riprende l'anima ruolistica che ha reso celebre il primo episodio, arricchendola con nuove possibilità di personalizzazione del personaggio e con la possibilità di reclutare compagni caratterizzati da storie, obiettivi e background unici. Il gameplay combina combattimenti dinamici con scelte morali significative, per un'esperienza che si modella sullo stile del giocatore.
Se amate i GDR narrativi e volete vivere un'avventura ricca di ironia, satira e colpi di scena, The Outer Worlds 2 si preannuncia come un acquisto immancabile per ampliare la vostra collezione next-gen.