The Outer Worlds 2 Standard Edition per PS5 e Xbox è disponibile al preordine su Amazon

The Outer Worlds 2 per PlayStation 5 e Xbox è prenotabile su Amazon a 69,99€, con la garanzia del prezzo minimo garantito e spedizione gratuita al lancio. È prevista anche la Premium Edition a 99,99€, per chi desidera contenuti extra. Prenotalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questo nuovo capitolo vestirete i panni di un agente del Direttorato della Terra, chiamato a guidare un equipaggio variegato tra minacce inedite, nuove armi e una colonia tutta da esplorare. La galassia reagirà a ogni vostra decisione: alleanze, difetti, abilità e relazioni influenzeranno la trama e i rapporti con le fazioni.