Hollow Knight continua a macinare record, in attesa di Silksong

Hollow Knight: Silksong diventerà facilmente uno dei giochi più venduti dell'anno. Da cosa lo si può capire? Non solo dall'attesa spasmodica dei fan, manifestatasi ormai in moltissimi modi, che sta per essere ripagata, ma anche dai numeri che sta facendo il primo Hollow Knight, ritornato in auge dopo l'annuncio della data di lancio del seguito.

Avevamo già riportato che l'ansia da Silksong gli ha fatto superare il suo record di giocatori contemporanei, ma nel frattempo la situazione è addirittura migliorata, tanto che proprio negli scorsi minuti, nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, ha raggiunto un nuovo record personale.