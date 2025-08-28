Hollow Knight continua a macinare record, in attesa di Silksong

Hollow Knight: Silksong diventerà facilmente uno dei giochi più venduti dell'anno. Da cosa lo si può capire? Non solo dall'attesa spasmodica dei fan, manifestatasi ormai in moltissimi modi, che sta per essere ripagata, ma anche dai numeri che sta facendo il primo Hollow Knight, ritornato in auge dopo l'annuncio della data di lancio del seguito.
Avevamo già riportato che l'ansia da Silksong gli ha fatto superare il suo record di giocatori contemporanei, ma nel frattempo la situazione è addirittura migliorata, tanto che proprio negli scorsi minuti, nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, ha raggiunto un nuovo record personale.
Tutti su Hollow Knight
Il picco massimo di giocatori contemporanei ha superato quota 52.000 e potrebbe ancora crescere nelle prossime ore, in particolare nel week-end.
Sembra che più si avvicini l'uscita di Silksong, più giocatori si buttino su Hollow Knight, in una specie di attacco di FOMO collettiva per quello che si annuncia come uno degli eventi videoludici dell'anno.
Intelligentemente, Team Cherry ha messo il gioco in offerta al 50%, così da convincere anche gli ultimi dubbiosi ad acquistarlo e a giocarci in attesa del seguito, da cui a questo punto ci aspettiamo dei numeri clamorosi, quando sarà disponibile a partire dal 4 settembre 2025 per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Sarà giocabile anche tramite abbonamento a Game Pass, sia Xbox che PC.