0

L'Epic Games Store regala due giochi questo 28 agosto: Machinarium è da non perdere

L'Epic Games Store ci propone due nuovi giochi gratuiti per tutti gli abbonati: vediamo i dettagli delle due proposte del momento, compreso l'incredibile Machinarium.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2025
La città e il protagonista di Machinarium
Machinarium
Machinarium
News Video Immagini

L'Epic Games Store - come ogni giovedì - è pronto a regalare a tutti gli utenti nuovi giochi gratuiti. Oggi, 28 agosto, è il turno di Machinarium e Make Way, come già sapevamo.

Ricordiamo che avete tempo fino al 4 settembre per richiedere i giochi gratuiti di questa settimana: una volta che saranno aggiunti alla libreria dell'Epic Games Store saranno vostri per sempre e non dovrete mai pagare per riscaricarli e usarli.

I dettagli sui giochi gratuiti dell'Epic Games Store

Machinarium è una avventura puzzle che ci mette nei panni di un piccolo e simpatico robot che passa momenti felici con la propria ragazza robot. Questa viene però rapita e quindi il nostro deve inseguire i cattivi all'interno della vicina città meccanica, superando enigmi e aiutando nel mezzo i cittadini che subiscono le angherie dei criminali della zona. Si tratta di un'opera visivamente di grande impatto, non troppo lunga e non troppo complessa.

Make Way è invece un gioco di gare nel quale siamo noi stessi a creare i percorsi: permette di giocare online oppure col multigiocatore locale, anche con supporto al cross-platform. L'idea di base è che le gare sono pieni di pericoli (ce li abbiamo messi noi, dovremmo saperlo!) che possono farci a pezzi o lanciarci fuori dal tracciato. Avanzando possiamo sbloccare nuovi pezzi per dare maggior sfogo alla nostra creatività e migliorare i nostri veicoli.

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 4 settembre è già amatissimo dalla comunità e da Elon Musk Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 4 settembre è già amatissimo dalla comunità e da Elon Musk

Potete ottenere i due giochi dell'Epic Games Store a questo indirizzo oppure tramite il launcher ufficiale.

#Epic Games Store #Giochi Gratis #Epic Games
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'Epic Games Store regala due giochi questo 28 agosto: Machinarium è da non perdere