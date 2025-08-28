L'Epic Games Store regala due giochi questo 28 agosto: Machinarium è da non perdere

Ricordiamo che avete tempo fino al 4 settembre per richiedere i giochi gratuiti di questa settimana: una volta che saranno aggiunti alla libreria dell'Epic Games Store saranno vostri per sempre e non dovrete mai pagare per riscaricarli e usarli.

L' Epic Games Store - come ogni giovedì - è pronto a regalare a tutti gli utenti nuovi giochi gratuiti. Oggi, 28 agosto, è il turno di Machinarium e Make Way , come già sapevamo.

I dettagli sui giochi gratuiti dell'Epic Games Store

Machinarium è una avventura puzzle che ci mette nei panni di un piccolo e simpatico robot che passa momenti felici con la propria ragazza robot. Questa viene però rapita e quindi il nostro deve inseguire i cattivi all'interno della vicina città meccanica, superando enigmi e aiutando nel mezzo i cittadini che subiscono le angherie dei criminali della zona. Si tratta di un'opera visivamente di grande impatto, non troppo lunga e non troppo complessa.

Make Way è invece un gioco di gare nel quale siamo noi stessi a creare i percorsi: permette di giocare online oppure col multigiocatore locale, anche con supporto al cross-platform. L'idea di base è che le gare sono pieni di pericoli (ce li abbiamo messi noi, dovremmo saperlo!) che possono farci a pezzi o lanciarci fuori dal tracciato. Avanzando possiamo sbloccare nuovi pezzi per dare maggior sfogo alla nostra creatività e migliorare i nostri veicoli.

Potete ottenere i due giochi dell'Epic Games Store a questo indirizzo oppure tramite il launcher ufficiale.