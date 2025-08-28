Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 4 settembre è già amatissimo dalla comunità e da Elon Musk

Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratuito della prossima settimana , che sarà disponibile a partire dal 4 settembre , fino all'11 settembre 2025. Si tratta di uno strategico a turni di culto: The Battle of Polytopia , che è stato gradito moltissimo dai giocatori (compreso Elon Musk), come dimostrano il 94% di recensioni positive su Steam. Come sempre, dopo che lo avrete aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre e potrete riscaricarlo senza limiti.

Dettagli su The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia è uno strategico a turni, pensato per chi ama costruire, pianificare e conquistare. Ha una modalità per giocatore singolo, ma è giocabile anche online per partite con un massimo di dodici partecipanti e con un sistema di matchmaking dedicato. Il gameplay segue la formula 4X, pur alleggerita in alcuni aspetti.

Potrete scegliere la vostra strada selezionando una tra dodici tribù diverse, ognuna con la propria indole, cultura e caratteristiche uniche. Le mappe generate proceduralmente assicurano un'esperienza sempre diversa, mentre le classifiche online premiano i giocatori più abili nel creare la civiltà perfetta.

Le sfide si svolgeranno su mappe di cinque dimensioni differenti e su scenari configurabili, come terre aride, laghi, continenti, arcipelaghi e persino mondi acquatici. Il gioco offre tre modalità principali: Perfezione, Dominio e Creativa, per adattarsi a diversi stili di gioco.

Intanto che aspettate di giocare a The Battle of Polytopia, sono stati resi disponibili i giochi gratis di oggi. Ecco come ottenerli. Come sempre, vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate del regalo della prossima settimana qui nei commenti. Vi interessa? O potevate vivere senza?