Nintendo Switch 2 domina le classifiche giapponesi di questa settimana, PS5 in declino

Già Nintendo Switch ci aveva abituato a delle classifiche giapponesi monocolore, con i giochi per console PlayStation che spuntavano solo di tanto in tanto nella top 10. Ora, con Nintendo Switch 2 il quadro non solo non è cambiato, ma si è fatto ancora più roseo per la casa di Mario. Anche questa settimana la sua nuova console è la più venduta dell'arcipelago, forte di altre 35.359 unità, seguita da Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch Lite. PlayStation 5 è evidentemente in affanno, dato che è riuscita a piazzare poco più di 6.000 unità, sommando tutti i modelli, ossia quasi sette volte in meno di Switch 2. Notevole anche il fatto che, nonostante la disponibilità di quest'ultima, non riesca a recuperare terreno neanche su Switch 1.
In ambito software abbiamo una classifica monocolore Switch 2 / Switch, con Mario Kart World in prima posizione e Donkey Kong Bananza in seconda, seguiti da Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe. L'unico titolo nuovo della top 10 è Tetsudou Nippon! RealPro Tokyo-Kanagawa! Tokyu Dentetsu Hen, che ha debuttato in decima posizione con 2.497 copie vendute.
Le classifiche
Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche hardware e software di questa settimana, in attesa di periodi con uscite più significative su tutte le piattaforme.
Classifica Software (18 - 24 agosto 2025)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 30,202 (1,620,741)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 8,424 (275,679)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,053 (3,982,564)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 5,823 (6,422,530)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 4,222 (8,204,107)
- [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 3,845 (1,633,691)
- [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) - 3,354 (1,375,162)
- [SW2] Super Mario Party Jamboree - Edizione Nintendo Switch 2 + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) - 3,063 (50,654)
- [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) - 3,041 (175,903)
- [NSW] Tetsudou Nippon! RealPro Tokyo-Kanagawa! Tokyu Dentetsu Hen (Sonic Powered, 08/21/25) - 2,497 (Nuovo)
Classifica Hardware (18 - 24 agosto 2025)
- Switch 2 - 35,359 (1,892,123)
- Switch Modello OLED - 9,922 (9,143,292)
- Switch Lite - 5,556 (6,642,689)
- PlayStation 5 - 4,036 (5,744,312)
- Switch - 2,467 (20,138,910)
- PlayStation 5 Pro - 1,603 (241,196)
- PlayStation 5 Edizione Digitale - 789 (984,430)
- Xbox Series X - 119 (321,693)
- Xbox Series S - 118 (339,349)
- Xbox Series X Edizione Digitale - 50 (21,336)
- PlayStation 4 - 13 (7,929,856)