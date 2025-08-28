Nintendo Switch 2 domina le classifiche giapponesi di questa settimana, PS5 in declino

Già Nintendo Switch ci aveva abituato a delle classifiche giapponesi monocolore, con i giochi per console PlayStation che spuntavano solo di tanto in tanto nella top 10. Ora, con Nintendo Switch 2 il quadro non solo non è cambiato, ma si è fatto ancora più roseo per la casa di Mario. Anche questa settimana la sua nuova console è la più venduta dell'arcipelago, forte di altre 35.359 unità, seguita da Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch Lite. PlayStation 5 è evidentemente in affanno, dato che è riuscita a piazzare poco più di 6.000 unità, sommando tutti i modelli, ossia quasi sette volte in meno di Switch 2. Notevole anche il fatto che, nonostante la disponibilità di quest'ultima, non riesca a recuperare terreno neanche su Switch 1.

In ambito software abbiamo una classifica monocolore Switch 2 / Switch, con Mario Kart World in prima posizione e Donkey Kong Bananza in seconda, seguiti da Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe. L'unico titolo nuovo della top 10 è Tetsudou Nippon! RealPro Tokyo-Kanagawa! Tokyu Dentetsu Hen, che ha debuttato in decima posizione con 2.497 copie vendute.