Huawei e Apple testa a testa per le vendite di smartwatch nel 2025

Dopo un 2024 segnato da una contrazione senza precedenti, il mercato globale degli smartwatch mostra segnali di ripresa . Le nuove stime indicano un ritorno alla crescita nel 2025, sostenuto da una combinazione di rinnovamento dell'offerta, maggiore attenzione alle funzionalità per la salute e una domanda più solida nei segmenti medio e alto.

I dati di Counterpoint

Secondo le previsioni di Counterpoint Research, le spedizioni globali di smartwatch dovrebbero aumentare del 7% su base annua entro la fine del 2025. Il dato assume particolare rilievo perché segue il primo calo registrato dal settore nel 2024, interrompendo una fase di crescita che durava da diversi anni. Tra i principali protagonisti della ripresa spicca Huawei, che rafforza la propria presenza soprattutto nel mercato cinese, affiancata da marchi come Xiaomi e Imoo.

La Cina si conferma così il principale motore di crescita del settore, con una quota che passa dal 25% del 2024 a una stima del 31% nel 2025. A sostenere questo andamento contribuiscono sia l'adozione locale dei brand nazionali sia politiche di incentivo che favoriscono il rinnovo dei dispositivi.

Anche Apple torna a registrare numeri positivi dopo una lunga fase di difficoltà. Nel terzo trimestre del 2025, le spedizioni del produttore statunitense sono cresciute del 12% su base annua, interrompendo una serie di sette trimestri consecutivi in calo. Su base annuale, le spedizioni Apple sono anch'esse previste in aumento del 12%, grazie a un rinnovamento mirato della gamma. Un ruolo chiave è svolto dall'introduzione di modelli posizionati su fasce di prezzo differenti, come una nuova generazione di Watch SE più accessibile e una versione Ultra ulteriormente orientata al segmento premium.

Sul fronte tecnologico, il 2025 segna un'accelerazione nell'integrazione di funzionalità avanzate. I principali produttori stanno introducendo analisi della salute basate su IA, sistemi di coaching personalizzato e sensori più evoluti. Tra le novità più rilevanti compaiono anche il supporto alla connettività satellitare, il 5G RedCap e l'adozione dei primi display MicroLED su alcuni modelli di fascia alta.

Queste innovazioni non restano confinate ai dispositivi premium. Progressivamente, anche smartwatch più economici iniziano a offrire funzioni avanzate, nel tentativo di riavvicinare utenti che negli ultimi anni avevano abbandonato i modelli base percepiti come poco evoluti.

