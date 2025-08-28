Elden Ring Nightreign si aggiorna con una modalità super difficile: vediamo come funziona e la data di uscita

Si tratta di un contenuto, come forse saprete, che era stato svelato in anticipo dai leak , ma ora abbiamo tutti i dettagli ufficiali.

FromSoftware ha annunciato un nuovo aggiornamento per il titolo multigiocatore cooperativo Elden Ring Nightreign : si tratta di una nuova difficoltà, più alta delle precedenti, chiamata " Deep of Night ". È prevista per l' 11 settembre .

Cosa aspettarsi da Deep of Night di Elden Ring Nightreign

La nuova modalità di Elden Ring Nightreign proporrà nemici più potenti del normale e, inoltre, non sarà possibile scegliere il Lord della notte da affrontare, ma sarà scelto casualmente dal videogioco.

Tre dei personaggi di Elden Ring Nightreign

Ci sono anche degli oggetti speciali chiamate Reliquie delle profondità, che saranno esclusive di questa modalità e permetteranno di personalizzare ulteriormente il personaggio. Viene anche spiegato che le armi avranno degli effetti aggiuntivi ma che al tempo stesso includeranno anche dei malus per controbilanciare il tutto.

Se si vince nella modalità Deep of Night, si sale di grado (detto Profondità) e più alto è il nostro grado più difficili diventano le partite: la classifica calcolerà la nostra Profondità nella modalità in base al numero di vittorie e sconfitte. Il team sfida i giocatori a superare la Profondità 3, poiché nel quarto e quinto livello saranno disponibili battaglie infinite per chi veramente cerca una sfida di altissimo livello.

