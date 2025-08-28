Rainbow Six Extraction Limited Edition per PS4 è disponibile su Amazon

Rainbow Six Extraction Limited Edition per PS4 è acquistabile su Amazon a 6,97€, con spedizione gratuita e reso senza costi. L'offerta include la garanzia Amazon e la possibilità di scegliere anche le versioni per PS5 e Xbox. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il gioco mette i giocatori al comando di operatori élite della squadra Rainbow Six, impegnati in missioni cooperative o in solitaria all'interno delle pericolose ZONE di contenimento. L'obiettivo è eliminare una minaccia extraterrestre capace di adattarsi e rendere ogni partita diversa dalla precedente.