Rainbow Six Extraction Limited Edition per PS4 è disponibile su Amazon

Rainbow Six Extraction Limited Edition per PS4 è acquistabile su Amazon a 6,97€, con spedizione gratuita e reso senza costi. L'offerta include la garanzia Amazon e la possibilità di scegliere anche le versioni per PS5 e Xbox. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il gioco mette i giocatori al comando di operatori élite della squadra Rainbow Six, impegnati in missioni cooperative o in solitaria all'interno delle pericolose ZONE di contenimento. L'obiettivo è eliminare una minaccia extraterrestre capace di adattarsi e rendere ogni partita diversa dalla precedente.
Un nuovo approccio alla formula tattica di Rainbow Six
A differenza degli sparatutto classici della serie, Extraction punta su un gameplay che unisce cooperazione, strategia e tensione costante, con nemici che evolvono e costringono ad adattare le tattiche. Ogni scelta pesa: pianificazione, equipaggiamento e coordinazione con la squadra determinano la sopravvivenza.
Per gli appassionati degli sparatutto tattici alla ricerca di una sfida diversa, Rainbow Six Extraction Limited Edition è un titolo che amplia l'universo Ubisoft con un'esperienza intensa e ricca di adrenalina, perfetta da affrontare insieme agli amici o da soli.