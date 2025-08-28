Il nuovo trailer di Battlefield 6 è dedicato alla potenza della versione PC

L'editore Electronic Arts e lo studio di sviluppo DICE hanno pubblicato un nuovo trailer di Battlefield 6 , dedicato esclusivamente alle caratteristiche avanzate della versione PC , quella che si annuncia più calda dal punto di vista tecnico. Che dire se non che è una gioia per gli occhi? Vedremo se tanto spettacolo ripagherà con altrettanto divertimento.

Il trailer

Il video promette che Battlefield 6 offrirà l'esperienza PC più avanzata nella storia del franchise, con grafica in 4K, frame rate senza limiti, supporto agli ultrawide e oltre 600 opzioni di personalizzazione.

Viene detto che sarà protetto dal dal sistema Javelin Anti-Cheat e potenziato dai sistemi di upscaling basati sull'intelligenza artificiale NVIDIA DLSS, Intel XeSS e AMD FSR, per diventare l'esperienza PC definitiva.

Inoltre, torna la modalità Portal in una versione "più grande, più veloce e più flessibile che mai. Costruisci. Condividi. Gioca. Con la progressione completa, il campo di battaglia è tuo da plasmare."

Insomma, il 10 ottobre sta per arrivare e Battlefield 6 potrebbe davvero diventare uno dei re del mercato di quest'anno, considerando l'accoglienza ricevuta durante le sessioni di open beta. Detto questo, potremo giocarci anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, per la gioia un po' di tutti.