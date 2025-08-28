Il nuovo trailer di Battlefield 6 è dedicato alla potenza della versione PC

L'editore Electronic Arts e lo studio di sviluppo DICE hanno pubblicato un nuovo trailer di Battlefield 6, dedicato esclusivamente alle caratteristiche avanzate della versione PC, quella che si annuncia più calda dal punto di vista tecnico. Che dire se non che è una gioia per gli occhi? Vedremo se tanto spettacolo ripagherà con altrettanto divertimento.
Il trailer
Il video promette che Battlefield 6 offrirà l'esperienza PC più avanzata nella storia del franchise, con grafica in 4K, frame rate senza limiti, supporto agli ultrawide e oltre 600 opzioni di personalizzazione.
Viene detto che sarà protetto dal dal sistema Javelin Anti-Cheat e potenziato dai sistemi di upscaling basati sull'intelligenza artificiale NVIDIA DLSS, Intel XeSS e AMD FSR, per diventare l'esperienza PC definitiva.
Inoltre, torna la modalità Portal in una versione "più grande, più veloce e più flessibile che mai. Costruisci. Condividi. Gioca. Con la progressione completa, il campo di battaglia è tuo da plasmare."
Insomma, il 10 ottobre sta per arrivare e Battlefield 6 potrebbe davvero diventare uno dei re del mercato di quest'anno, considerando l'accoglienza ricevuta durante le sessioni di open beta. Detto questo, potremo giocarci anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, per la gioia un po' di tutti.