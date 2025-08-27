Call of Duty: Black Ops 7 ha già vinto su Battlefield 6 perché i giocatori sono abitudinari, per un analista

Come i vecchi

Il rapporto parla di un fenomeno chiamato "acquisto con pilota automatico", con i fan di Call of Duty che comprano i nuovi capitoli annuali, anche se non sono convinti di quanto offrono. Quindi, acquisteranno la serie cui sono legati, anche nel caso in cui la serie rivale offra qualcosa in più.

Insomma, Battlefield 6 potrebbe comunque vendere bene ma, secondo Alinea Insight, non sarà il COD killer. Del resto, questa dei COD killer ricorda molto la moda di definire WOW killer ogni tentativo di detronizzare l'MMORPG di Blizzard che, a conti fatti, è rimasto uno dei pochi esponenti del suo genere sopravvissuti. In effetti, XDefiant era stato definito un potenziale COD Killer e sappiamo tutti com'è andata a finire.

Gli analisti esperti di Alinea hanno rivelato un dato significativo: il 60% degli utenti che hanno aggiunto Battlefield 6 alla lista dei desideri dopo la beta ha già giocato a un titolo Call of Duty su Steam. Un numero eloquente, fin dall'inizio. Il team ha ammesso che Battlefield 6 potrebbe ottenere risultati migliori di qualsiasi altro gioco della serie, ma non sarà comunque abbastanza per spodestare Black Ops 7: "COD è ancora dominante nonostante tutto. Il suo pubblico di riferimento ama ancora il gioco e lo compra ogni maledetto anno. E questo non cambierà solo perché Battlefield 6 è fantastico e sta avendo ottimi riscontri."

Questa abitudine di "acquisto automatico" è radicata da decenni, e spezzarla richiede ben più di un singolo capitolo di Battlefield particolarmente riuscito. Elliott ha anche spiegato che "i giocatori lo compreranno anche se si lamentano." Inoltre, la situazione di Battlefield è resa ancora più complicata dal fatto che Black Ops 7 sarà disponibile dal giorno del lancio su Xbox Game Pass. Quando Black Ops 6 è uscito su Game Pass lo scorso anno, ha segnato il giorno con il maggior numero di nuove iscrizioni di sempre sulla piattaforma.