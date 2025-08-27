9

Cloud Imperium ritiene il lancio di Squadron 42 rilevante quasi quanto quello di GTA 6

Secondo Cloud Imperium l'importanza di Squadron 42 è poco sotto a quella di GTA 6, con l'impatto sul mercato che potrebbe essere enorme.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/08/2025
Uno dei personaggi di Squadron 42
Cloud Imperium Games continua a lavorare alacremente su Star Citizen e su Squadron 42, il modulo single player autonomo che dovrebbe uscire nel 2026. Proprio quest'ultimo è stato oggetto di una dichiarazione interessante di Chris Roberts, il capo dello studio di sviluppo, che al quotidiano canadese La Presse ha dimostrato di credere fortemente nel gioco. Cosa ha detto? Ne ha paragonato il lancio a quello di GTA 6, probabilmente il gioco più atteso di sempre. Più che altro, ha espresso un desiderio sulle dimensioni del lancio.

Le parole di Roberts

Più precisamente, Roberts ha detto: "Speriamo che sarà un evento quasi altrettanto grande. A parte GTA 6, probabilmente è il gioco AAA con il budget più alto."

In effetti il budget di Star Citizen / Squadron 42 è enorme. La campagna di crowd funding ha raccolta la bellezza di 858.983.714 milioni di dollari (al momento di scrivere questa notizia), con ben 5.847.970 contributi.

Star Citizen potrebbe arrivare su console? Un annuncio di lavoro contiene un indizio interessante Star Citizen potrebbe arrivare su console? Un annuncio di lavoro contiene un indizio interessante

Quindi, la base utenti di Squadron 42 è potenzialmente già amplissima, con il pubblico pagante che non vede l'ora di giocarci, visti i lunghi anni di attesa. Lo sviluppo del gioco ha ampiamento sforato i dieci anni, con i primi annunci che risalgono alla prima metà del decennio scorso. Se vogliamo, anche questa è una caratteristica condivisa con GTA 6.

Roberts di suo è consapevole che l'impatto di Squadron 42 non sarà come quello di GTA 6, ma spera che faccia comunque molto bene.

Segnalazione Errore
