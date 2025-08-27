Return to Silent Hill è stato mostrato con un nuovo trailer, ed è inquietante

È stato pubblicato un teaser trailer ufficiale di Return to Silent Hill, il nuovo film basato sulla celebre serie horror di Konami, diretto anche stavolta dal regista Christophe Gans: lo stesso autore della prima trasposizione cinematografica di Silent Hill.

Ispirato alla trama di Silent Hill 2, Return to Silent Hill racconta la storia di James Sunderland (Jeremy Irvine), un uomo alla disperata ricerca di sua moglie Mary (Hannah Emily Anderson), che sembrerebbe trovarsi nella cittadina di Silent Hill ad attenderlo.

Il film riprende in maniera apparentemente fedele il racconto visto nel gioco, con la misteriosa leggera che James riceve e che lo spinge a partire per capire come abbia fatto sua moglie a scriverla, visto che è morta alcuni anni prima.

In uscita nelle sale cinematografiche il 23 gennaio 2026, Return to Silent Hill punta a consolidare l'ottimo lavoro che Konami sta facendo nell'ottica del rilancio della serie, cominciato con l'eccellente remake del secondo capitolo.