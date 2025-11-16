0

Star Citizen è sempre più vicino a $900 milioni di investimenti da parte dei fan

Star Citizen è un gioco sci-fi amato. Quanto? Quasi 900 milioni di dollari secondo quanto indicato dal team di sviluppo. Vediamo i dettagli sugli investimenti dei fan per il videogioco.

16/11/2025
Due navi di Star Citizen: Squadron 46
Star Citizen
Star Citizen
La storia di Star Citizen, e nello specifico del suo sviluppo, è nota oramai un po' a tutti, ma forse non smette mai di sorprendere e, dopo 13 anni dall'annuncio, l'opera è ancora in versione Alpha (qualsiasi cosa voglia dire oramai questa nomenclatura per un progetto di questo tipo) e soprattutto ha accumulato quasi 900 milioni di dollari di investimenti dai giocatori.

Ricordiamo che Star Citizen è giocabile dal 2017 e continua a evolversi, con una enormità di contenuti e tante novità regolari, sebbene ufficialmente l'opera sia ancora in versione Alpha, ovvero in uno stato teoricamente preliminare che richiede molte migliorie prima di una vera pubblicazione.

La cifra raccolta da Star Citizen

Ad oggi e iniziando a contare dal 2012, Star Citizen ha raccolto $ 885.286.273, ovvero oltre 885 milioni di dollari. Si tratta di cifre sufficienti per sviluppare vari videogiochi AAA così come svariati film blockbuster per il cinema. Con questi risultati, non manca troppo perché l'opera sci-fi raggiunga i 900 milioni di dollari e pare scontato che superi il miliardo prima dell'arrivo della versione 1.0.

Certamente questi investimenti permettono al team di lavorare in tranquillità e non porsi limiti in termini di novità, funzionalità e contenuti aggiuntivi da realizzare per un'opera molto amata.

Ricordiamo in conclusione che Star Citizen sarà gratis per due settimane, tra novembre e dicembre.

Segnalazione Errore
