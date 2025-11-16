Star Citizen è sempre più vicino a $900 milioni di investimenti da parte dei fan

La storia di Star Citizen, e nello specifico del suo sviluppo, è nota oramai un po' a tutti, ma forse non smette mai di sorprendere e, dopo 13 anni dall'annuncio, l'opera è ancora in versione Alpha (qualsiasi cosa voglia dire oramai questa nomenclatura per un progetto di questo tipo) e soprattutto ha accumulato quasi 900 milioni di dollari di investimenti dai giocatori.

Ricordiamo che Star Citizen è giocabile dal 2017 e continua a evolversi, con una enormità di contenuti e tante novità regolari, sebbene ufficialmente l'opera sia ancora in versione Alpha, ovvero in uno stato teoricamente preliminare che richiede molte migliorie prima di una vera pubblicazione.