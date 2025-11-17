13

Call of Duty: Black Ops 7 è l'episodio con la media voto utente più bassa di sempre su Metacritic

A quanto pare gli utenti non ci sono andati giù leggero con Call of Duty: Black Ops 7, che su Metacritic ha la media voto utente più bassa di sempre per quanto riguarda la serie Activision.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/11/2025
I protagonisti di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Articoli News Video Immagini

Allo stato attuale, Call of Duty: Black Ops 7 è l'episodio con la media voto utente più bassa di sempre su Metacritic per quanto riguarda la serie sparatutto prodotta da Activision: uno spietato 1,9 basato su 768 valutazioni.

Sia chiaro, nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di valutazioni argomentate: frasi del tipo "il gioco è immondizia, non avrebbero dovuto pubblicarlo. ARC Raiders è molto meglio", oppure riferimenti all'uso dell'IA per alcuni elementi grafici, o ancora voti basati su problematiche tecniche specifiche finiscono per rendere ancora una volta vano lo strumento che Metacritic mette a disposizione degli utenti.

A rendere interessante questo bombardamento in codice binario, fatto di 1 e di 0, è piuttosto la contrapposizione che mai come quest'anno appare sentita e viscerale, vista la concomitante pubblicazione di Battlefield 6 e del già citato ARC Raiders.

Call of Duty: Black Ops 7, la recensione del nuovo capitolo della serie Activision Call of Duty: Black Ops 7, la recensione del nuovo capitolo della serie Activision

Fortunatamente, in mezzo agli insulti e ai giudizi più sprezzanti è possibile trovare anche effettivi resoconti del fatto che la campagna di Black Ops 7 non sia stata apprezzata ma sul piano del multiplayer e delle altre modalità il gioco sia decisamente solido.

Il voto della stampa tiene botta

Come saprete, Activision ha fornito i codici review a poche ore dal lancio e ciò ha reso impossibile per la maggior parte delle testate uscire con una recensione completa a scadenza di embargo: una lama a doppio taglio, visto che in questo modo il grosso delle valutazioni attuali è relativo alla sola campagna, la parte meno riuscita dell'esperienza.

Nonostante ciò, la media voto della stampa tiene botta su Metacritic e i voti di Call of Duty: Black Ops 7 concorrono attualmente a una media di 83, ben diversa rispetto all'1,9 degli utenti.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Call of Duty: Black Ops 7 è l'episodio con la media voto utente più bassa di sempre su Metacritic