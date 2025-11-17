Allo stato attuale, Call of Duty: Black Ops 7 è l'episodio con la media voto utente più bassa di sempre su Metacritic per quanto riguarda la serie sparatutto prodotta da Activision: uno spietato 1,9 basato su 768 valutazioni.

Sia chiaro, nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di valutazioni argomentate: frasi del tipo "il gioco è immondizia, non avrebbero dovuto pubblicarlo. ARC Raiders è molto meglio", oppure riferimenti all'uso dell'IA per alcuni elementi grafici, o ancora voti basati su problematiche tecniche specifiche finiscono per rendere ancora una volta vano lo strumento che Metacritic mette a disposizione degli utenti.

A rendere interessante questo bombardamento in codice binario, fatto di 1 e di 0, è piuttosto la contrapposizione che mai come quest'anno appare sentita e viscerale, vista la concomitante pubblicazione di Battlefield 6 e del già citato ARC Raiders.

Fortunatamente, in mezzo agli insulti e ai giudizi più sprezzanti è possibile trovare anche effettivi resoconti del fatto che la campagna di Black Ops 7 non sia stata apprezzata ma sul piano del multiplayer e delle altre modalità il gioco sia decisamente solido.