Kirby Air Riders è primo nella classifica dei giochi più attesi da Famitsu

La classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu vede questa settimana Kirby Air Riders al comando: il gioco di corse arcade diretto da Masahiro Sakurai è ormai prossimo al lancio, dunque già dal prossimo sondaggio potrebbe uscire di scena.
È tuttavia un altro il dato rilevante, ovverosia la capacità di Dragon Quest di dominare sempre e comunque quando si tratta di attesa e preferenze degli utenti giapponesi. Andando a sommare le diverse versioni di Dragon Quest 7 Reimagined, infatti, viene fuori un punteggio ben più alto rispetto a quello di Kirby Air Riders.
- [NS2] Kirby Air Riders - 530 voti
- [PS5] Pragmata - 461 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 345 voti
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 270 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 249 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 217 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 201 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 159 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 154 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 127 voti
Dicevamo del lancio ormai imminente: Kirby Air Riders sarà disponibile a partire dal 20 novembre, in esclusiva su Nintendo Switch 2, e ha già debuttato nelle prime posizioni delle classifiche di vendita dell'eShop grazie alle sole prenotazioni.
Resident Evil in rimonta
Mentre Pragmata mantiene stabile la seconda posizione nella classifica, confermando la grande curiosità che il titolo Capcom ha destato fin dal suo annuncio nel 2020, quando del gioco non si era visto ancora assolutamente nulla, è interessante notare la rimonta di Resident Evil Requiem.
Il nuovo capitolo della serie survival horror si trova infatti al terzo posto nella lista dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, e anche la versione Nintendo Switch 2 ha cominciato a farsi largo, debuttando in ventisettesima posizione.