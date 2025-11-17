Kirby Air Riders è primo nella classifica dei giochi più attesi da Famitsu

La classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu vede questa settimana Kirby Air Riders al comando: il gioco di corse arcade diretto da Masahiro Sakurai è ormai prossimo al lancio, dunque già dal prossimo sondaggio potrebbe uscire di scena.

È tuttavia un altro il dato rilevante, ovverosia la capacità di Dragon Quest di dominare sempre e comunque quando si tratta di attesa e preferenze degli utenti giapponesi. Andando a sommare le diverse versioni di Dragon Quest 7 Reimagined, infatti, viene fuori un punteggio ben più alto rispetto a quello di Kirby Air Riders.

[NS2] Kirby Air Riders - 530 voti [PS5] Pragmata - 461 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 345 voti [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 270 voti [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 249 voti [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 217 voti [PS5] Persona 4 Revival - 201 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 159 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 154 voti [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 127 voti

Dicevamo del lancio ormai imminente: Kirby Air Riders sarà disponibile a partire dal 20 novembre, in esclusiva su Nintendo Switch 2, e ha già debuttato nelle prime posizioni delle classifiche di vendita dell'eShop grazie alle sole prenotazioni.