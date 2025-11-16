Kirby Air Riders è primo nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Kirby Air Riders ha conquistato la vetta della classifica del Nintendo eShop: il racer arcade farà il proprio debutto su Nintendo Switch 2 il prossimo 20 novembre, ma le vendite relative alle prenotazioni lo stanno già spingendo parecchio.
Il nuovo titolo diretto da Masahiro Sakurai ha dunque superato Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, ora in seconda posizione, mentre Leggende Pokémon: Z-A completa il podio. Subito dopo, però, troviamo l'appena uscito Inazuma Eleven: Victory Road e il blockbuster Donkey Kong Bananza.
- Kirby Air Riders
- Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
- Leggende Pokémon: Z-A
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Donkey Kong Bananza
- Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack
- Mario Kart World
- Star Wars Outlaws
Restando in tema di new entry, al sesto e al settimo posto della classifica ci sono le due edizioni di Dragon Ball: Sparking! Zero, lo spettacolare anime fighter che rilancia la storica serie di Budokai Tenkaichi con un episodio estremamente ricco e avvincente.
La classifica dei giochi digitali
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Inazuma Eleven: Victory Road domina incontrastato: un risultato che sembra di ottimo auspicio per il nuovo, atteso capitolo della serie targata Level-5, che ha avuto uno sviluppo davvero lungo, subendo diversi rinvii.
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Hades 2
- Plants Vs. Zombies: Replanted
- Ball x Pit
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Hollow Knight: Silksong
- Little Nightmares: Complete Edition - Enhanced Edition
- Dave the Diver Nintendo
- PowerWash Simulator 2
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
In questo caso a completare la top five troviamo l'eccellente Hades 2, la remaster di Plants Vs. Zombies: Replanted, l'originale Ball x Pit e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, mentre Hollow Knight: Silksong deve accontentarsi della sesta posizione.