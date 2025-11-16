4

Kirby Air Riders è primo nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

In arrivo il 20 novembre, Kirby Air Riders ha già conquistato la vetta della classifica eShop relativa ai giochi per Nintendo Switch 2 più venduti della settimana.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/11/2025
Il protagonista di Kirby Air Riders

Kirby Air Riders ha conquistato la vetta della classifica del Nintendo eShop: il racer arcade farà il proprio debutto su Nintendo Switch 2 il prossimo 20 novembre, ma le vendite relative alle prenotazioni lo stanno già spingendo parecchio.

Il nuovo titolo diretto da Masahiro Sakurai ha dunque superato Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, ora in seconda posizione, mentre Leggende Pokémon: Z-A completa il podio. Subito dopo, però, troviamo l'appena uscito Inazuma Eleven: Victory Road e il blockbuster Donkey Kong Bananza.

  1. Kirby Air Riders
  2. Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
  3. Leggende Pokémon: Z-A
  4. Inazuma Eleven: Victory Road
  5. Donkey Kong Bananza
  6. Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition
  7. Dragon Ball: Sparking! Zero
  8. Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack
  9. Mario Kart World
  10. Star Wars Outlaws
Kirby Air Riders, provata in anteprima la nuova esclusiva Nintendo Switch 2

Restando in tema di new entry, al sesto e al settimo posto della classifica ci sono le due edizioni di Dragon Ball: Sparking! Zero, lo spettacolare anime fighter che rilancia la storica serie di Budokai Tenkaichi con un episodio estremamente ricco e avvincente.

La classifica dei giochi digitali

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Inazuma Eleven: Victory Road domina incontrastato: un risultato che sembra di ottimo auspicio per il nuovo, atteso capitolo della serie targata Level-5, che ha avuto uno sviluppo davvero lungo, subendo diversi rinvii.

  1. Inazuma Eleven: Victory Road
  2. Hades 2
  3. Plants Vs. Zombies: Replanted
  4. Ball x Pit
  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Little Nightmares: Complete Edition - Enhanced Edition
  8. Dave the Diver Nintendo
  9. PowerWash Simulator 2
  10. Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo

In questo caso a completare la top five troviamo l'eccellente Hades 2, la remaster di Plants Vs. Zombies: Replanted, l'originale Ball x Pit e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, mentre Hollow Knight: Silksong deve accontentarsi della sesta posizione.

#Classifica #Nintendo eShop
