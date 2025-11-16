Kirby Air Riders è primo nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Kirby Air Riders ha conquistato la vetta della classifica del Nintendo eShop: il racer arcade farà il proprio debutto su Nintendo Switch 2 il prossimo 20 novembre, ma le vendite relative alle prenotazioni lo stanno già spingendo parecchio.

Il nuovo titolo diretto da Masahiro Sakurai ha dunque superato Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, ora in seconda posizione, mentre Leggende Pokémon: Z-A completa il podio. Subito dopo, però, troviamo l'appena uscito Inazuma Eleven: Victory Road e il blockbuster Donkey Kong Bananza.

Kirby Air Riders Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio Leggende Pokémon: Z-A Inazuma Eleven: Victory Road Donkey Kong Bananza Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition Dragon Ball: Sparking! Zero Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack Mario Kart World Star Wars Outlaws

Restando in tema di new entry, al sesto e al settimo posto della classifica ci sono le due edizioni di Dragon Ball: Sparking! Zero, lo spettacolare anime fighter che rilancia la storica serie di Budokai Tenkaichi con un episodio estremamente ricco e avvincente.