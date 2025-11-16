PlayStation Portal, adesso sì: com’è cambiata e cosa ci dice sul futuro

Da allora, però, sono passati due anni in cui Sony ha ampliato enormemente l'orizzonte di PlayStation Portal , fino a farle compiere una manovra interessante e orientata al futuro: legarla non più solo a PS5, ma a PlayStation Plus Premium . E, di conseguenza, al cloud gaming .

Quando PlayStation Portal venne annunciata, chi aveva amato PSP e PlayStation Vita poté sentire il rumore del suo cuore che si spezzava. Dopo anni di silenzio, Sony si riaffacciava a tutti gli effetti nel mondo delle piattaforme portatili non con una console, ma con una periferica da sposare a PS5 : un "remote player", come lo definì la compagnia, che poteva fare da schermo e da controller in caso non fosse possibile usare la console sulla tradizionale TV.

Cos’era PlayStation Portal due anni fa

Senza una PS5 a cui associarla, Portal era essenzialmente un soprammobile. Un Dualsense con incastonato in mezzo un bel display, ma su cui non era possibile fare nulla: per eseguire i giochi, infatti, la macchina aveva bisogno di collegarsi a una console domestica, di cui proiettava le immagini sul suo schermo. In mancanza di un router e di una console a cui attingere, Portal era inutile.

Con un aggiornamento successivo, arrivato ormai parecchi mesi fa, Sony aveva deciso di aprirla per la prima volta al mondo del cloud: in fin dei conti era una mancanza illogica, che perfino molti consumatori avevano fatto notare. Così, tramite un abbonamento a PlayStation Plus Premium, Portal diventava utilizzabile anche senza avere una PS5: con una connessione internet attiva, si poteva accedere alla libreria dei giochi PS Plus supportati dal cloud e giocare quelli.

In modalità Remote Play, Portal mostra esattamente ciò che è in esecuzione su PS5



La precisazione "supportati dal cloud" è da sottolineare: di suo, a livello hardware, Portal è niente più che un tablet con controller annesso e non ha specifiche tali da poter eseguire giochi nativamente. I titoli non si installano e non si scaricano - e questo non è cambiato - ma si giocano o in remoto da PS5 o in cloud da PlayStation Plus.

La nuova funzionalità aveva un buon potenziale, ma essendo stata proposta in beta prestava il fianco a molte debolezze: la libreria del Premium, ad esempio, non sempre includeva i giochi desiderati ed è strapiena di retrogiochi, alcuni nemmeno localizzati in italiano. E la navigabilità era terribile, al punto che non era nemmeno possibile cercare un prodotto specifico, ma bisognava sfogliare a mano tutta la lista, nella speranza di imbattersi prima o poi in ciò che si cercava. Una buona idea mal eseguita, per farla breve.

Con l'ultimo aggiornamento, Sony ha voluto abbandonare questa fase beta, sposando pienamente l'idea di una Portal da cloud: ora, infatti, potete giocare non più solo ciò che è previsto dall'abbonamento, ma anche i giochi che avete acquistato.